https://static.news.ru/photo/29238092-36ba-11ea-be29-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Гудков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд России вынес решение о приостановке на три месяца деятельности партии оппозиционера Дмитрия Гудкова «Гражданская инициатива».

Соответствующий иск в ВС был подан Минюстом. По результатам проведённой проверки, которая была проведена ведомством в 2018 году, партии два раза выносились предупреждения о нарушениях. Претензии были связаны с уставом организации.

На устранение нарушений «Гражданской инициативе» был дан срок до 4 октября 2019 года. Однако партия требования ведомства так и не выполнила, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Гудкову был назначен административный арест на 30 суток за нарушение правил организации митинга (ч. 2 статьи 20.2 КоАП). Основанием для взыскания стала запись в соцсетях, в которой оппозиционер призывал к участию в акции 27 июля. Позднее срок ареста был продлён на 10 суток из-за аналогичного нарушения.