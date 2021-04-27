Работу общественного транспорта ограничат в Москве из-за репетиции парада

https://static.news.ru/photo/8bdb5d54-a743-11eb-8618-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шесть станций метро в центре Москвы будут полностью или частично закрыты для выхода пассажиров из-за репетиции парада Победы на Красной площади. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Пять из них будут работать только на вход, это «Площадь Революции», «Театральная», «Охотный Ряд», «Александровский сад» и «Боровицкая». На шестой станции — «Библиотека имени Ленина» — можно будет только совершить пересадку, сказано в сообщении дептранса в Telegram. Ограничения будут введены 27 апреля после 19:00. Их отменят после завершения репетиции.

Помимо этого, в ведомстве предупредили об ограничениях на центральных улицах города. После 21:00 и до завершения прохождения войск будут закрыты для движения участки улиц Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Охотного Рядя, Большой Никитской, а также Оружейного переулка. Возможны и кратковременное перекрытия движения транспорта на Тверском и Страстном бульварах.

Из-за этого будет приостановлено движение наземного общественного транспорта на 1-й Тверской-Ямской улице от улицы Гашека до Триумфальной площади и на Тверской улице от Пушкинской площади до Моховой улицы.

В этом году парад Победы на Красной площади пройдёт 9 мая в обычном формате. На 29 апреля и 4 мая запланированы ночные репетиции парада, а утром 7 мая будет так называемый генеральный прогон. 29 апреля, 4, 7 и 9 мая движение в городе также будут частично ограничивать.

24 мая в подмосковной Кубинке состоялась репетиция самой зрелищной части парада — пролёт 76 самолётов и вертолётов