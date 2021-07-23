Работой Путина оказались довольны больше половины россиян

Работу президента России Владимира Путина оценивают положительно 58% опрошенных граждан. Отрицательного мнения о его деятельности придерживаются 26%, а 16% респондентов затруднились с ответом. Статистическое исследование провёл фонд «Общественное мнение».

Доверяют главе государства более половины опрошенных — 54%, а не доверяют 35%. Действиями российских властей в целом были возмущены 39%. Что касается предстоящих выборов в Государственную думу, граждане выбрали лидеров. Это «Единая Россия» — за неё готовы проголосовать 31%, КПРФ — 12% и ЛДПР — 11%. Внизу рейтинга расположилась «Справедливая Россия — За правду» — у неё 7%.

Не пойдут на выборы 12% граждан, а 1% россиян собираются испортить бюллетень.

Опрос проводился в 207 населенных пунктах 73 субъектов РФ. В нём приняли участие три тысячи респондентов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что доверие к главе государства Владимиру Путину и его рейтинг основаны на делах, а не на злостных слухах, которые являются чушью.