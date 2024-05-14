Работодателям разрешат проверять загранпаспорта некоторых россиян «Известия»: у россиян с допуском к гостайне будут проверять загранпаспорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России усилят контроль за гражданами, которые имеют доступ к государственной тайне, пишут «Известия». По данным издания, депутаты в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект, который наделит руководителей режимно-секретных подразделений правом проверять у сотрудников отметки в заграничных паспортах.

Инициатива принадлежит зампреду комитета Госдумы по безопасности Анатолию Выборному. По его словам, это позволит решить проблему несанкционированных выездов россиян, владеющих гостайной. Кроме того, это важно, чтобы лазейками не могли воспользоваться «нечистые на руку чиновники», добавил он.

Если работник не получил такое разрешение, но покинул пределы РФ, это легко будет выявить при сопоставлении отметок в паспорте. В качестве санкции за нарушение последует признание паспорта недействительным, — пояснил депутат.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что некоторым российским чиновникам, у которых есть доступ к государственной тайне, ужесточили правила выезда за границу. По данным агентства, ограничения были введены из-за опасений утечки информации. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что во всех организациях есть нюансы в действующем режиме согласования выездов за границу: есть ведомства, где действительно выезды сотрудников не разрешаются.