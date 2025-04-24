Работодателям посоветовали подстраиваться под зумеров Директор «Авито Работа» Пшеничных: бизнесу придется подстраиваться под зумеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зумеры (представители поколения середины 1990-х до начала 2010 годов) не готовы всю жизнь посвящать работе и рассматривают ее как способ обеспечить потребности, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора категории «Офисные профессии» сервиса «Авито Работа» Кирилла Пшеничных. По его словам, работодателям придется подстраиваться под это.

Если говорить про зумеров, то, во-первых, их больше интересует миссия компании и ценности, им это становится критически важно. И второе — они очень не любят работать… Перерабатывать. Они не готовы посвящать всю свою жизнь работе. Они используют работу просто как способ обеспечить все свои развлечения и остальные потребности и так далее, в отличие от более взрослого поколения, — сказал Пшеничных.

Специалист отметили, что через 10 лет основную часть трудоспособного населения будут составлять именно зумеры, поэтому работодателям придется работать с ними. Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов добавил, что работодатели будут вынуждены адаптировать условия и режимы работы, чтобы удовлетворять потребности зумеров.

Ранее член экспертного совета Госдумы HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что зумеры не считают работу основой своей жизни, поэтому не боятся увольнений. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что молодые люди, выросшие в эпоху цифровизации и быстрого доступа к информации, проще адаптируются к разнообразным ситуациям.