Работодателям объяснили, как уволить сотрудника за пьянство Адвокат Атапин посоветовал зафиксировать нахождение сотрудника пьяным на работе

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Чтобы уволить сотрудника за нахождение пьяным на рабочем месте, необходимо зафиксировать данный факт и строго соблюсти все предусмотренные законодательством процедуры для применения данной дисциплинарной меры, пояснил адвокат Владимир Атапин. В разговоре с «Газетой.Ru» он уточнил, что в первую очередь работодателю следует отстранить сотрудника, пришедшего пьяным.

Первое, что должен сделать работодатель, — отстранить нетрезвого сотрудника от выполнения работы, издать приказ об отстранении и ознакомить работника с приказом под роспись. Если работник отказывается расписаться в приказе, достаточно будет вслух прочитать приказ в присутствии работника и составить акт об отказе работника в ознакомлении, — пояснил юрист.

По его словам, далее необходимо зафиксировать факт и обстоятельства выявленного алкогольного опьянения. Для этого нужно создать комиссию, которая отметит признаки, указывающие на состояние сотрудника, и задокументирует показания свидетелей. При распитии спиртного на рабочем месте важно провести осмотр и также собрать доказательства, пояснил адвокат.

Юрист уточнил, что под рабочим местом понимается вся территория организации. Работодателю следует предложить сотруднику пройти медицинское освидетельствование, а при отказе сделать соответствующую пометку в акте. Также можно потребовать письменные объяснения.

Увольнение работника является правом, а не обязанностью работодателя, поэтому к работнику может быть применено более мягкое дисциплинарное взыскание — выговор. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание, — подчеркнул адвокат.

Атапин добавил, что дисциплинарное взыскание должно применяться не позднее одного месяца после проступка. При нарушении порядка фиксации сотрудник может восстановиться на работе через суд, а работодателю придется выплатить ему компенсацию, заключил юрист.

HR-эксперт Гарри Мурадян ранее рассказал, что при увольнении следует получить обратную связь у бывшего работодателя для поиска новой работы. По его словам, такая стратегия подойдет, если покинуть рабочее место пришлось по некритичной причине.