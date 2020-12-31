Работодателям назвали три вида удалённой работы

https://static.news.ru/photo/ccffc382-4bdc-11eb-aa04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Удалённая работа с 1 января официально легализована в России. Теперь сотрудник может по согласованию с работодателем выбрать, трудиться ли ему из дома или из офиса.

Закон предусматривает три вида удалённой работы. Это дистанционная, когда работник выполняет свои обязанности на постоянной основе вне территории работодателя. Второй вариант — временно удалённая работа, когда сотрудник переводит свою работу на определённый период на дистанционку, пишет РБК. Третий — комбинированный, то есть сочетание удалённого и очного труда.

Дистанционный рабочий день с этого момента является нормированным. То есть сотрудник может отказаться выполнять задание после официального окончания рабочего дня. В ином случае работодатель будет обязан оплатить эти часы.

При этом работодателю даётся право уволить тех сотрудников, которые не отвечают на звонки или не выполняют поставленные условия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что принятый закон об удалённой работе позволит предоставить российской экономике и бизнесу возможность развиваться, считает председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.