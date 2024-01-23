Работодателям могут запретить дискриминацию при найме из-за службы в армии РБК: в России запретят отказывать соискателям на основании службы в армии

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Государственно-правовое управление при президенте России (ГПУ) предложило запретить работодателям отказывать в трудоустройстве из-за службы в армии или инвалидности, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. По их данным, Министерство труда РФ частично поддержало инициативу, рабочая группа комитета Госдумы по труду же пока не рассматривала разработанный специалистами документ.

Согласно действующим нормам российского законодательства, работодателям запрещается отказывать в трудоустройстве соискателям из-за их пола, расы, цвета кожи, национальности и происхождения или из-за имущественного, семейного и социального положения. Авторы инициативы предлагают дополнить данную статью, запретив отказы на основании инвалидности или службы в армии. При этом подчеркивается, что при наличии медицинских противопоказаний у данных категорий граждан будет можно выносить решение об отказе. Эксперты в области права поддерживают инициативу ГПУ.

Предложенные изменения однозначно закрепят запрет на необоснованный отказ в их приеме на работу, — заявил консультант одной из российских юридических компаний Андрей Токарев.

HR-эксперт Ильгиз Валинуров ранее объяснил работодателям, как выбрать соискателя. По его словам, большинство работодателей имеют завышенные требования, поэтому их необходимо снизить. Сотрудника лучше всего выбрать на вырост с возможностью развития внутри компании, считает специалист.