Работодателям дали советы, какие вопросы задать на собеседовании Психолог Кардиакос: во время собеседования стоит узнать у соискателя о семье

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Чтобы взять на работу ответственного сотрудника, во время собеседования стоит задать соискателю несколько вопросов, в том числе о составе семьи, посоветовала психолог Анастасия Кардиакос. В разговоре с «Радио 1» специалист уточнила, что люди, которые состоят в браке и у которых есть дети, будут более ответственно подходить к выполнению задач.

Вопросы по поводу семьи. Например, семейное положение — присутствие жены, детей — зачастую значит, что человек может нести больше ответственности, — пояснила психолог.

Также стоит узнать, как человек предпочитает проводить свободное время, есть ли у него хобби. Это позволит понять темперамент соискателя и его ценности. Уточнять про алкоголь следует прямо: ни один потенциальный сотрудник не станет самостоятельно рассказывать, что любит выпить, отметила Кардиакос. Важно спросить, какое количество спиртного может позволить себе человек. Кроме того, рекомендуется поинтересоваться, не боится ли соискатель ответственности. Можно заранее подготовить несколько кейсов и попросить потенциального работника объяснить, как бы он решил ситуацию.

Можно даже спросить так: какие меры предприняли бы вы, если ваш сотрудник нарушит договоренности? Например, будет бездельничать, нарушит регламент или вообще позволит себе неуважительно отношение, — заключила психолог.

Психолог Наталия Мишина ранее посоветовала не отзываться плохо о предыдущем месте работы ни на одном собеседовании. По ее словам, также не стоит раскрывать коммерческую информацию о бывших руководителях.