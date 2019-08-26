https://static.news.ru/photo/7bbfd41e-c86e-11e9-a15c-fa163e074e61_660.jpg Фото: F. Waldhäusl/Arco Images/Global Look Press

Почти 60% российских работодателей и 44% работников не поддерживают идею перерыва на дневной сон в рабочее время. При этом лишь один из 100 сотрудников утверждает, что в его компании уже есть возможность сиесты.

За дневной сон выступает 51% работников, которым не исполнилось 24 года. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob, сообщает РИА Новости .

Издание отмечает, что число работодателей, которые лояльно относятся к введению сиесты, выросло за последние пять лет. Так, в 2014 году эту идею поддерживали 14% работодателей, в 2019 году — уже 20%. Зато популярность сиесты среди сотрудников компаний уменьшилась: в 2012 году возможность дневного сна на работе привлекала 65% персонала, сейчас — лишь 38%.

Ранее News.ru сообщал, что короткий сон в обеденный перерыв принесёт гораздо больше пользы, чем сопротивление своей природе при помощи крепких чая, кофе и энергетиков. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. По его словам, людям, чувствующим себя неважно в течение всего дня, необходимо наладить режим.