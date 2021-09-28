Работодатели назвали категории работников, которых переводят на удалёнку

Сотрудники, переведенные на удалёнку из-за пандемии COVID-19, сегодня есть в каждой четвёртой компании, чаще всего на дистанционной работе оставляют программистов, бухгалтеров и менеджеров по продажам. Это самые частые категории сотрудников, которых работодатели переводят работать из дома. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на портале Superjob.

24% менеджеров по персоналу сообщили , что в их компаниях есть контингент, работающий дистанционно из-за пандемии коронавируса. В декабре 2020 года подобная практика действовала в каждой второй компании (51%), в мае прошлого года — в 59% организаций.

Чаще всего на удалёнку переводят IT-специалистов (24% компаний, где действует дистанционный режим работы), бухгалтеров (21%) и специалистов по продажам (18%). Весь офисный персонал перевели на дистанционную занятость 11% работодателей, кадровую службу перевели в дистанционный режим 10% работодателей. В 8% компаний на удалёнке работают снабженцы. По 7% работодателей перевели на удалённую работу инженеров и логистов.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в России продолжают трудиться в дистанционном режиме порядка 2,8–3 млн человек. По словам министра, до пандемии коронавируса в стране удалённо работали порядка 30 тысяч человек. Во время режима самоизоляции этот показатель увеличился до 11% всего работоспособного населения и составил около 5–6 млн человек.