Работодатели Москвы начали искать сотрудников на предновогодние вакансии

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В российской столице организации уже открыли поиски дополнительных сотрудников в преддверии Нового года, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито Работа». Это связано с тем, что во второй половине ноября торговые точки начинают украшать к главному празднику года, а на прилавках появляются первые елочные игрушки и подарки. Так, например, в Москве уже ищут художника по росписи новогодних шаров и сварщика для изготовления новогодних украшений.

Одними из первых на сайтах вакансий начали появляться объявления о поиске упаковщиков сладких праздничных подарков. Это очень даже неплохой вариант для подработки, поскольку от таких работников обычно не требуют специальных умений и навыков, а зарплату при этом выплачивают каждый день или раз в неделю — от 1500 до 2000 рублей за смену. Некоторые работодатели обеспечивают сотрудников горячими обедами или корпоративным транспортом.

Похожие условия труда и заработки обещают московские компании комплектовщикам и сборщикам непродовольственных новогодних товаров. Так, например, организация по производству елочных украшений и игрушек нуждается в работниках склада для упаковки праздничной продукции. При этом работодатель готов предоставить кандидатам на выбор сменный график 2/2 или 5/2 и возможность частичной занятости.

Также столичные компании ищут опытных сварщиков для изготовления новогодних конструкций, электриков и монтажников для новогоднего освещения фасадов городских зданий. Им предстоит украшать праздничной подсветкой московские предприятия и частные жилые дома москвичей, получая еженедельно приличную зарплату от 50 тысяч рублей.

Между тем более 70% россиян поддерживают отмену новогодних мероприятий в 2022 году, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Из них каждый второй объяснил свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь российской армии.