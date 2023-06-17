Работодателей призвали ввести сон-час для сотрудников

Фото: shutterstock.com

Перерыв на сон во время работы для сотрудников является важной составляющей повышения эффективности труда, сообщает URA.RU со ссылкой на исследование диджитал агентства TexTerra. Эксперты в области HR согласны с результатами опроса, а некоторые отметили, что уже сейчас в ряде офисов появились капсулы для отдыха.

82% работодателей считают, что сон на работе повышает эффективность сотрудников. Полученные проценты являются суммой ответов, в числе которых «точно поддерживаю», «скорее поддерживаю, чем против» и «не против». Большинство участников опроса, поддержавших сон на работе, относятся к сфере IТ, — говорится в сообщении.

HR-директор TexTerra Ольга Безматерных отметила, что сон на работе в ближайшем будущем станет нормой для российских компаний. Она объяснила это стремлением «одомашнить» офисы, чтобы привлечь обратно сотрудников с удаленки, которые уже привыкли к определенному уровню комфорта.

Кроме того, по ее словам, в российские реалии проникает азиатская культура. В Японии существует практика инэмури — сон на работе, в транспорте и других общественных местах, она поощряется обществом.

Сертифицированный коуч PCC ICF Ольга Пантелеева рассказала, что в некоторых офисах появились капсулы для сна. По ее словам, это экономически выгодно, поскольку производительность сотрудников растет. Кроме того, Пантелеева отметила, что сон снимает стресс, улучшает концентрацию внимания и повышает качество работы.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков напомнил, что особенности рынка труда и законодательства в России позволяют работодателям гибко подходить к организации трудового времени и трудовой функции каждого конкретного сотрудника.