Работников на удалёнке не станут увольнять за пьянство

https://static.news.ru/photo/cc6e3432-fdec-11ea-9fc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увольнение за появление на работе а нетрезвом виде не будет распространяться на удалённую работу. Это зафиксировано в рабочей версии поправок к законопроекту о дистанционном труде.

Инициаторы аргументируют это тем, что прийти к человеку домой с проверкой работодателю не позволяет Конституция, а доказать факт опьянения дистанционно фактически невозможно. Тем более теряет смысл проверка, если головной офис фирмы находится в Москве, а работник, к примеру, во Владивостоке, пишут «Известия».

Однако, работодателю хотят дать право для увольнения сотрудника, если он не выходил на связь в течение всей рабочей смены. Дословно это звучит так: «более чем на один рабочий день установленного срока, в течение которого работник обязан реагировать на запросы работодателя, связанные с выполнением трудовой функции».

Промежуточный вариант поправок в Трудовой кодекс будет обсуждаться на совещании рабочей группы в четверг, 24 сентября. В этой версии как раз и оговариваются условия увольнения сотрудника на удалёнке. Кроме того, что человека нельзя будет уволить за появление на рабочем месте в нетрезвом виде, с ним нельзя будет расстаться за прогул в традиционном его понимании, когда сотрудника в течение всей смены или рабочего дня нет на рабочем месте.

Другое дело, если он весь этот день не выходит на связь, если в этом есть необходимость. Все остальные основания для увольнения остаются прежними, в частности, такие, как ликвидация организации или сокращение штатов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Минтруда Антон Котяков считает, что вносимые в Трудовой кодекс поправки сформируют новые предпосылки для трудовой мобильности. Речь идёт о законопроекте, который регулирует вопросы дистанционной и удалённой работы.