https://static.news.ru/photo/d010904a-24b1-11ea-be2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Типичный Междуреченск [ТМ]/vk.com

В центре Новосибирска сотрудники скорой помощи вышли с плакатами, требуя повышения зарплаты.

Протестующие собрались у театра «Глобус». Специалисты выразили своё несогласие с нехваткой кадров, нагрузкой и низкой зарплатой, сообщает «Тайга. Инфо».

По словам главы первичного отделения профсоюза медработников «Действие» Сергея Комлева, вместо 170 бригад в городе работают только 130. В связи с этим работникам приходится брать на себя дополнительную нагрузку и буквально жить на работе. При этом их оклад не соответствует количеству отработанных часов. В частности, фельдшеры получают менее 30 тысяч рублей.

Участники пикета утверждают, что вначале в соответствии с «майскими указами» Путина им подняли зарплату, но затем урезали её, убрав надбавки за ночные дежурства и стимулирующие выплаты.

Ранее Голикова объяснила, почему врачи получают разную зарплату. По её словам, разница в зарплатах медиков в различных регионах связана с тем, что их оклады формируются не только на уровне субъекта Федерации, но и руководителями предприятий на местах, писал NEWS.ru.