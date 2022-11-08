«Работники для них как скотина»: как зарплатный вопрос испортил вузы Власти планируют ограничить неравенство доходов между руководством и персоналом университетов и научных центров

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Минобрнауки предложило ограничить вознаграждение руководителей некоторых высших учебных заведений и научных центров. Однако, как заявили NEWS.ru в профсоюзе «Университетская солидарность», после этого ректоры и прочие менеджеры от науки пойдут на различные уловки, чтобы их не коснулось это нововведение, а жалованье рядовых сотрудников высшей школы вряд ли увеличится. О том, что аппетиты ректоров раздражают академическое сообщество, свидетельствует недавний опрос. Эксперты подтверждают, что речь идёт о серьёзном имущественном расслоении: в то время как обычные преподаватели получают скромные зарплаты, доходы некоторых руководителей вузов исчисляются миллионами рублей.

Путь к манипуляциям

За зарплатами ректоров государственных вузов должен быть установлен максимально жёсткий контроль со стороны учредителя. Такое мнение в беседе с NEWS.ru озвучил сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Он полагает, что необходим и «контроль снизу»:

Сейчас крайне востребована самоорганизация сотрудников — я имею в виду создание эффективных независимых профсоюзов. Существующие организации, как правило, придерживаются соглашательской позиции, — сказал он.

Дискуссия вокруг высоких ректорских зарплат разгорелась после того, как Минобрнауки обнародовало проект постановления правительства. Он предлагает ограничить зарплаты руководства вузов и научных центров лимитом, равным 12 средним зарплатам в учреждении. Если документ вступит в силу, ограничение затронет зарплаты руководителя, его заместителей и главного бухгалтера. Потолок зарплат планируют установить в 11 федеральных государственных учреждениях.

Инициатива вызвала жёсткую критику со стороны вузовского топ-менеджмента. Например, руководство СПбГУ заявило, что представленный Минобрнауки проект не может быть согласован, поскольку он «не учитывает особенности отдельных учреждений», руководители которых назначаются указом президента страны.

Проблема колоссального разрыва уровня зарплат руководства и работников вузов поднималась ещё два года назад в Госдуме. Тогда министр науки и высшего образования Валерий Фальков указывал, что было бы правильно привязать премию ректора университета к числу работников учреждения из категории профессорско-преподавательского состава, которые получают эту зарплату. При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что реальная оплата труда ассистента или доцента зачастую до 15 раз меньше зарплаты руководителей учреждений. Однако, несмотря на все эти разговоры, проблема так и не сдвинулась с места.

Если вводить зарплатный потолок с привязкой к средним зарплатам в учреждении, как предлагает Минобрнауки, то у ректоров появится соблазн на бумаге повышать средние зарплаты, полагает Павел Кудюкин.

Это снова путь к манипуляциям. Между тем безобразный разрыв в зарплатах порождает самый настоящий классовый конфликт. Мы же знаем, как на собраниях в вузах озвучивают красивые цифры средних зарплат, но чаще всего это вызывает недоумение — дескать, покажите такого богатого доцента, кто такой счастливчик? — указал собеседник NEWS.ru.

Также Кудюкин отметил, что многие преподаватели и научные сотрудники без преувеличения «работают за идею». По мнению профсоюзного лидера, такой мотив — это не просто работа, а призвание — часто является предметом спекуляций со стороны руководителей вузов.

В региональных вузах ситуация не лучше. Зачастую ректоры рассматривают себя исключительно как хозяев, а работники для них как скотина, которая должна быть благодарна, что им вообще что-то платят. Если кто-то из сотрудников пытается выступать против действующих порядков — начинаются репрессии, — резюмировал Кудюкин.

Фото: Павел Кудюкин/vk.com Павел Кудюкин

Шок-контент неравенства

Социологические замеры подтверждают: зарплатный вопрос сегодня более чем остро стоит в российских вузах. Так, опрос, проведённый в профильном Telegram-канале «Наука и университеты», показал: 87% респондентов выступают за отграничение зарплат руководителей вузов и научных центров. При этом всего лишь 10% опрошенных полагают, что подобные ограничения не требуются.

Эксперт в сфере образования кандидат педагогических наук Леонид Эрштейн подчёркивает, что зарплата должна оцениваться по труду, то есть по той реальной пользе, которую приносит тот или иной человек. А в случае с ректорами «выбрана странная цифра — она не должна превышать 12 средних зарплат».

Сразу возникает вопрос: почему 12, а не 10 или, например, 14? К тому же, проблема совсем не в том, сколько получают руководители образовательных учреждений. Сама эта постановка вопроса напоминает старый анекдот — мы хотим, чтобы не было богатых, а мой дедушка хотел, чтобы не было бедных. Разве кому-то из преподавателей станет легче, если зарплата их руководителей будет хоть чем-то ограничена? — недоумевает Эрштейн.

По его мнению, единственно верной постановкой вопроса в данном случае будет установление уровня минимальной зарплаты в вузе. Причем эта зарплата должна обеспечивать нормальный уровень жизни сотрудника, говорит собеседник NEWS.ru.

По мнению главы Политической экспертной группы Константина Калачёва, размеры зарплат некоторых ректоров действительно шокируют. Он напомнил, что принципиальное решение о том, что зарплаты руководства этих учреждений должны быть ограничены, правительство приняло ещё в октябре 2021 года. Как отмечалось в пояснительной записке к проекту министерства, это делается «в целях обеспечения единообразия в вопросе установления предельного уровня соотношения среднемесячных заработных плат руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров и среднемесячных заработных плат работников организаций, подведомственных правительству».

Но сопротивление ректоратов оказалось сильным, речь идёт о влиятельных людях, которым есть что терять, утверждает Калачёв.

Доходы ректоров ведущих вузов измеряются в миллионах, что вряд ли справедливо по отношению к сотрудникам, получающим значительно меньше. Налицо серьёзное расслоение. Но желания затянуть пояса нет. Посмотрим, как Минобрнауки с этим справится, — добавил политолог.

Фото: RUSSIAN FEDERATION/Global Look Press Лекция в вузе

Ректоры не сдаются

В 2019 году, согласно данным РБК, первое место по уровню годового дохода среди российских вузов занял ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (236,9 млн рублей). Следом за ним шли руководитель РАНХиГС Владимир Мау (107,6 млн рублей), ректор Всероссийской академии внешней торговли Сергей Синельников-Мурылёв (60 млн рублей), глава НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов (53,6 млн рублей). При этом даже в депрессивных регионах официальная зарплата ректора редко опускается ниже 250–300 тысяч рублей в месяц.

Потолок в 12 ставок представляется завышенным: при средней зарплате по учреждению в 40 тысяч рублей заместитель руководителя может получать до полумиллиона, объясняет в беседе с NEWS.ru руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. Он предположил, что обсуждаемая мера может вызывать ответные действия по «минимизации последствий» со стороны руководства научных учреждений: в частности, доходы сверх «потолка» могут быть перенесены в премиальную часть, в вознаграждение за чтение лекций.

В этом случае всё останется по-прежнему, и даже уменьшится налогооблагаемая база. Тем не менее зарплата руководства бюджетных научных учреждений должна быть ограничена и соразмерна зарплатам рядовых сотрудников, — подчеркнул Иванов.

Борьба с высокими ректорскими зарплатами, судя по всему, ещё только начинается. Член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов рассказал NEWS.ru, что сегодня есть много примеров, когда руководство учебных учреждений «рисует» себе зарплату буквально «из головы».

В формировании уровня заработных плат руководство должно ориентироваться прежде всего на средний уровень зарплат коллектива — кроме того, что это будет справедливо, это начнет стимулировать управляющий состав сохранять достойный уровень заработных плат. Подобные ограничения необходимы во всех учебных учреждениях без исключений. Несправедливо, когда в обществе кто-то обладает «более равными» правами, — считает сенатор.

Очевидно, что запущенная по инициативе Минобрнауки дискуссия рискует обернуться самыми серьёзными последствиями. Во всяком случае, влиятельных лоббистов хватает с обеих сторон — и ректоры, похоже, не готовы сдаваться без боя.