Работники Чаяндинского месторождения заявили о «ковидных» подтасовках

https://static.news.ru/photo/07b2cb8a-9a6e-11ea-9e22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Рабочие Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, где была зафиксирована массовая вспышка коронавируса, утверждают, что положительные результаты их анализов — ложь. По словам людей, они обнаружили пробирки с собственными пробами на COVID-19 в одном из кабинетов. При этом многим уже объявили результаты тестов.

В общей сложности, говорят работники, было сделано три забора анализов: во второй половине апреля и два в мае. Результаты первого дали несколько положительных результатов, второго — гораздо большее количество.

На самом деле ничего такого нет, потому что некоторые люди сознательно и принципиально на анализы не приходили, а на них всё равно пришли положительные результаты, — приводит слова запертых на карантине рабочих «Подъём!».

Они считают, что пробы никто никуда не возил на анализ, после забора их просто выбросили.

При этом люди утверждают, что власти Якутии не включают их в статистику заболеваемости в регионе, рассчитывая, что это сделают в тех субъектах Федерации, откуда на трудовую смену прибыли сотрудники предприятия.

Ранее NEWS.ru писал, что работы на месторождении были приостановлены. Они возобновятся только после отмены карантина. Всего на объектах Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения трудятся около 7,5 тысячи человек.