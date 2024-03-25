Работник «Крокуса» рассказал о беседе с одним из террористов 7 марта SHOT: работник «Крокуса» говорил с одним из террористов за две недели до теракта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последствия пожара в «Крокус Сити Холле» в Красногорске

Сотрудник «Крокус Сити Холла» 16-летний Александр беседовал с одним из устроивших стрельбу в концертном зале Шамсидином Фаридуни в начале марта. В интервью SHOT он рассказал, что видел террориста 7 марта. В этот день в «Крокусе» проходило выступление оперного певца Алессандро Сафины.

По словам подростка, мужчина вел себя подозрительно: слонялся по холлу, все внимательно осматривал. Александр отметил, что террорист много расспрашивал о том, что где находится, и плохо говорил по-русски.

Он объяснил ему, что нужно оставить вещи в гардеробе, однако мужчина так и продолжал ходить в куртке. Александр запомнил его по верхней одежде. После трагедии в «Крокусе» он увидел снимок фотографа, на котором был тот самый террорист.

Ранее «Известиям» стало известно, что двое обвиняемых в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» могли пройти инструктаж во время поездки в Турцию. По данным журналистов, остальных террористов завербовали уже на территории России. Источник предположил, что четверо уроженцев Таджикистана являются случайными исполнителями, «одержимыми нехваткой денег».

Telegram-канал Baza писал, что часть эвакуационных выходов в «Крокус Сити Холле» могла быть закрыта, из-за чего люди не могли выбраться из зала во время нападения террористов. По данным канала, Следственный комитет заинтересовался этой информацией.