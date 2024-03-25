Сотрудник «Крокус Сити Холла» 16-летний Александр беседовал с одним из устроивших стрельбу в концертном зале Шамсидином Фаридуни в начале марта. В интервью SHOT он рассказал, что видел террориста 7 марта. В этот день в «Крокусе» проходило выступление оперного певца Алессандро Сафины.
По словам подростка, мужчина вел себя подозрительно: слонялся по холлу, все внимательно осматривал. Александр отметил, что террорист много расспрашивал о том, что где находится, и плохо говорил по-русски.
Он объяснил ему, что нужно оставить вещи в гардеробе, однако мужчина так и продолжал ходить в куртке. Александр запомнил его по верхней одежде. После трагедии в «Крокусе» он увидел снимок фотографа, на котором был тот самый террорист.
Ранее «Известиям» стало известно, что двое обвиняемых в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» могли пройти инструктаж во время поездки в Турцию. По данным журналистов, остальных террористов завербовали уже на территории России. Источник предположил, что четверо уроженцев Таджикистана являются случайными исполнителями, «одержимыми нехваткой денег».
Telegram-канал Baza писал, что часть эвакуационных выходов в «Крокус Сити Холле» могла быть закрыта, из-за чего люди не могли выбраться из зала во время нападения террористов. По данным канала, Следственный комитет заинтересовался этой информацией.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта
Фото: t.me/moscowcourts
Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы
Фото: t.me/moscowcourts
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: t.me/moscowcourts
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых