Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии: что изменится в 2025 году

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Госдума приняла решение об индексации выплат для работающих пенсионеров. Как будет работать тройная индексация, кому предлагают выплатить больше, как заплатят военным пенсионерам?

Когда будет тройная индексация пенсий

25 июня Госдума РФ приняла законопроект о возвращении индексации пенсий для работающих пенсионеров. В течение часа он был принят в первом, втором и третьем чтениях.

Предложение вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года внес на ПМЭФ президент Владимир Путин. Инициативу поддержали все парламентские фракции. Документ вносит изменения в законы «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и «О страховых пенсиях» и подготовлен по поручению президента Владимира Путина. Индексация затронет выплаты 8 млн россиян, правительство ожидает существенного уровня индексаций благодаря росту зарплат в России.

В результате у работающих пенсионеров в 2025 году будет три раунда индексации пенсий, отмечает юрист Ирина Сивакова в своем Telegram-канале «Юридические тонкости».

«С 2025 года закон допускает двойную индексацию страховых пенсий: первый раз — с 1 февраля (по уровню инфляции за прошлый год), второй раз — с 1 апреля (если стоимость пенсионного балла окажется выше, чем в феврале). С 1 августа пенсионеры, которые работали в прошлом году, получат прибавку к своей пенсии за счет дополнительных баллов (правда, сохраняется прежнее ограничение: перерасчет производится не более чем на 3 пенсионных балла)», — рассказала Сивакова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Почему Госдума занялась индексацией

Ведущий экономист АНО «Неокономика» Александр Виноградов заявил «Бизнес Online», что индексацию пенсий пришлось вернуть из-за дефицита кадров.

«Людей вымывает из различных секторов экономики СВО и потребности ОПК. Государству это надо с аршинной буквы Н, оно вваливает в это деньги, эти виды деятельности становятся более привлекательными, туда перекочевывают люди, оголяя иные сектора. А они тоже нужны и важны, и далеко не все можно закрыть трудолюбивыми иностранными специалистами или же молодежью», — объяснил Виноградов.

Экономист уверен, что деньги на это в бюджете найдутся. Однако индексацию пенсий могут отменить так же легко, как и вернули: например, если эти меры не помогут заполнить рабочие места.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Кому прибавят дополнительные выплаты к пенсиям

Депутаты из ЛДПР предложили Госдуме законопроект, предусматривающий доплату к страховой пенсии для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет.

«Для пенсионеров, имеющих страховой стаж не менее 30 лет, [ввести дополнительные выплаты] в таком размере, чтобы общая сумма их материального обеспечения с учетом данной выплаты достигла двукратной величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в целом по Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В июне 2024 года правительство РФ закрепило размер прожиточного минимума на 2025 год. Для пенсионеров он составляет 15 250 руб. Таким образом, ЛДПР предлагает, чтобы все пенсионеры, отработавшие не менее 30 лет, получали не менее 30 тыс. руб. в месяц.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Как увеличатся выплаты военным пенсионерам

«ФедПресс» отмечает, что в октябре 2024 года 2,7 млн военных пенсионеров в России положена надбавка к пенсии в 4,5%.

Размер военной пенсии в РФ рассчитывается исходя из стажа службы: от 20 и более лет он составляет 50% от денежного довольствия плюс 3% за каждый год сверх 30 лет службы.

С 1 октября 2024 года ожидается ежегодная индексация пенсий на 5,1% для военнослужащих и приравненных к ним категорий, включая бывших сотрудников правоохранительных органов. «ФедПресс» отмечает, что те пенсионеры, которые успели не только отслужить, но и накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные баллы в гражданских организациях, могут получать две пенсии.

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