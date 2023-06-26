Работающим москвичам рассказали о зарплате за «выходной» понедельник Эксперт Имранова: работающим в понедельник москвичам заплатят как за обычный рабочий день

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Юрист Лейли Имранова рассказала РИА Новости, что понедельник, объявленный выходным днем, должен оплачиваться работающим москвичам как обычный рабочий день. Эксперт пояснила, что это день не является праздничным или выходным днем по определениям, которые закреплены в Трудовом кодексе РФ. По ее словам, работодателям следует руководствоваться разъяснениями, которые опубликовал Минтруд «в ковидное время».

В данном случае нерабочий день будет оплачиваться как обычный рабочий день. Оплата в двойном размере не требуется, так как этот день не является праздничным или выходным днем в понятиях, закрепленных в Трудовом кодексе РФ, — сказала Имранова.

Она напомнила, что в рекомендациях, которые были опубликованы в 2021 году, были утверждены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем из-за введения режима контртеррористической операции. Он уточнил, что работать в этот день будут только органы власти, предприятия непрерывного цикла, ОПК и городские службы.

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам в Москве провести в удаленном режиме или отложить все учебные мероприятия, в том числе проведение экзаменов. Абитуриентам посоветовали направлять документы в образовательные учреждения с помощью сервиса «Поступи в вуз онлайн».