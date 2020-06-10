Работающим 1 июня россиянам выплатят повышенную зарплату

https://static.news.ru/photo/80019fc2-ab43-11ea-a238-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В день голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое назначено на 1 июня, гражданам, которые вынуждены выйти на работу, предусмотрена повышенная оплата. Об этом сообщила руководитель социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.

Она также отметила, что у остальных деньги за дополнительный выходной не будут вычитать из зарплаты за июль.

Оплата в повышенном размере предусмотрена за работу в день голосования. Граждане не должны потерять в оплате труда за июль, — заявила сенатор РИА Новости.

Как напомнила Святенко, порядок выплат в выходные, нерабочие и праздничные дни регламентируется 153-й статьей Трудового кодекса. При этом особенности оплаты зависят от системы, установленной для сотрудников.

Голосование по поправкам в Основной закон страны должно было состояться 22 апреля, однако из-за пандемии COVID-19 дату пришлось перенести. Президент Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что голосование назначено на 1 июля и объявил этот день выходным.

Как писал NEWS.ru, заседание рабочей группы по поправкам в Конституцию состоится11 июня в Общественной палате (ОП) РФ. Основным вопросом станет подготовка к общероссийскому голосованию.