https://static.news.ru/photo/7ce9e498-1ea8-11ea-a390-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в размере 120 тысяч рублей. Эту сумму они должны будут заплатить государству, если неофициально устроены или зарабатывают подработками.

Налоговая инспекция пообещала проверить счета пенсионеров, чтобы выяснить информацию о дополнительных источниках дохода. Об этом сообщает издание UssurMedia.

Пенсионный фонд России (ПФР) следит за подобными нарушениями. В случае если пенсионер получает пенсию с индексацией и надбавками и при этом подрабатывает, его могут привлечь за мошенничество.

Как ранее писал NEWS.ru, россияне 50 лет и старше, желающие пойти учиться с целью найти работу, будут получать стипендии. Проект «Об утверждении специальной программы профобучения и дополнительного профобразования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года» разработали в Минтруда и соцзащиты России.