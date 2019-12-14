Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в размере 120 тысяч рублей. Эту сумму они должны будут заплатить государству, если неофициально устроены или зарабатывают подработками.
Налоговая инспекция пообещала проверить счета пенсионеров, чтобы выяснить информацию о дополнительных источниках дохода. Об этом
Пенсионный фонд России (ПФР) следит за подобными нарушениями. В случае если пенсионер получает пенсию с индексацией и надбавками и при этом подрабатывает, его могут привлечь за мошенничество.
Как ранее писал NEWS.ru, россияне 50 лет и старше, желающие пойти учиться с целью найти работу, будут получать стипендии. Проект «Об утверждении специальной программы профобучения и дополнительного профобразования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года» разработали в Минтруда и соцзащиты России.
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