Двойной оплаты не будет: работающие с 4 по 7 мая получат обычную зарплату

Оплата за работу в дни с 4 по 7 мая, которые объявлены нерабочими, будет производиться в обычном размере, как если бы это были трудовые дни. Такие разъяснения приведены в рекомендациях Министерства труда и социальной защиты, опубликованных на сайте ведомства.
Таким образом, по умолчанию двойной оплаты, как это принято в обычные выходные и праздничные дни, не будет. Тем не менее работодатели вправе устанавливать повышающий коэффициент оплаты,
Оплата труда работникам <...> производится в период нерабочих дней [с 4 по 7 мая 2021 года] в обычном, а не повышенном размере. При этом повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно, — сказано в сообщении.
23 апреля президент Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявить нерабочими дни между майскими праздниками. Причиной решения стала эпидемическая ситуация в стране. Таким образом, большинство россиян будут отдыхать с 1 по 10 число.
Нововведение не коснётся работников предприятий с ненормированным графиком, целого ряда чиновников и тех, от кого зависит жизнеобеспечение инфраструктурных объектов.
Как сообщалось ранее, россиян