Двойной оплаты не будет: работающие с 4 по 7 мая получат обычную зарплату

https://static.news.ru/photo/3ea9f63a-a6ad-11eb-ac82-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оплата за работу в дни с 4 по 7 мая, которые объявлены нерабочими, будет производиться в обычном размере, как если бы это были трудовые дни. Такие разъяснения приведены в рекомендациях Министерства труда и социальной защиты, опубликованных на сайте ведомства.

Таким образом, по умолчанию двойной оплаты, как это принято в обычные выходные и праздничные дни, не будет. Тем не менее работодатели вправе устанавливать повышающий коэффициент оплаты, говорится в уведомлении Минтруда.

Оплата труда работникам <...> производится в период нерабочих дней [с 4 по 7 мая 2021 года] в обычном, а не повышенном размере. При этом повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно, — сказано в сообщении.

23 апреля президент Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявить нерабочими дни между майскими праздниками. Причиной решения стала эпидемическая ситуация в стране. Таким образом, большинство россиян будут отдыхать с 1 по 10 число.

Нововведение не коснётся работников предприятий с ненормированным графиком, целого ряда чиновников и тех, от кого зависит жизнеобеспечение инфраструктурных объектов.

Как сообщалось ранее, россиян отпустят на отдых между майскими праздниками с сохранением зарплаты. Однако на новые нерабочие дни не будут распространяться правила, предусмотренные для государственных праздников. Таким образом, если работник запланировал на этот период отпуск, его нельзя будет продлить за счёт того, что дни объявлены нерабочими.