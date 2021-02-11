Работавших на протестах московских силовиков премировали

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Сотрудники полиции, работавшие на акциях в поддержку политика Алексея Навального, получили премии.

Силовики низшего и среднего ранга получили по 10 тысяч рублей, сумма выплаты высшему составу неизвестна, передаёт Baza.

Деньги получили не все полицейские, а только те, что работали на протестных акциях. В основном это сотрудники спецполка ГУ МВД, который журналисты называют «митинговым». Однако выдали премии и некоторым районным полицейским, если они участвовали в оформлении задержанных или регулировке улиц, где шли протесты.

Кроме того, по данным издания, силовики обсуждают новые премии в размере 30 тысяч рублей. Однако неизвестно, будут ли действительно их выдавать и если будут, то за какие конкретно действия.

В акциях протеста 23 и 31 января и 2 февраля по всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики жёстко задерживали протестующих и массово отводили в автозаки представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания.

Акциями люди выражали поддержку политику Алексею Навальному, арестованному по делу «Ив Роше» после возвращения в Россию из Германии, где он лечился от последствий отравления боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок», писал NEWS.ru.