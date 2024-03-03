«Работать на таком расслабоне нельзя»: Коц о перехваченных переговорах ФРГ Коц: переговоры офицеров ФРГ по незащищенной связи говорят о непрофессионализме

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Александр Коц

Использование высокопоставленными офицерами Германии незащищенных каналов для обсуждения секретных планов об уничтожении Крымского моста говорит об их полном непрофессионализме, написал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. Ранее уполномоченный бундестага по обороне Ева Хегль предложила обучить всех чиновников бундесвера использовать защищенную связь из-за публикации перехваченного разговора.

Работать на таком расслабоне нельзя даже в мирное время. Очевидно, нашу разведку в бундесвере не воспринимали всерьез, за что и поплатились, — констатировал Коц.

Военкор предположил, что глава военной разведки и контрразведки нацистской Германии Вильгельм Канарис «вертится в гробу» вместе с начальником гестапо Генрихом Мюллером на фоне скандала с утечкой переговоров бундесвера.

Ранее политолог Александр Перенджиев высказал мнение, что России не стоит ждать честных разбирательств в связи с утечкой разговора немецких военных, обсуждавших возможный удар по Крымскому мосту и количество ракет Taurus, которое потребуется для его уничтожения. Перенджиев считает, что даже публичное разоблачение ни к чему не приведет, как уже было с подрывом «Северных потоков».