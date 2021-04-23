«Работать хочу, мне деньги нужны!»: в Сети высказались о майских выходных

https://static.news.ru/photo/9bf196ce-a462-11eb-9687-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение длинных майских выходных с 1 по 10 число вызвало неоднозначную реакцию россиян. В Сети бурно обсуждают необходимость столь длинного отдыха.

Пользователи разделились на два лагеря: одни радуются лишней возможности отдохнуть, поработать на даче, другие сожалеют о потерях в зарплате и находят другие минусы. Свою реакцию россияне опубликовали в соцсетях.

Одни напомнили об анонсированных президентом выплатах: «В Кремле новый девиз: в любой непонятной ситуации раздавай по 10 тысяч детям и объявляй выходные за чужой счёт». Другие, как выяснилось, потеряли в отпуске, решив присоединить к нему традиционные майские выходные.

Twitter

Twitter

Часть соотечественников сходится на том, что длинные выходные вновь застопорят экономику, а от этого напрямую зависят и доходы граждан. «Там, говорят, выходные десять дней, а я как бы не хочу столько дома сидеть. Я работать хочу, мне деньги нужны», — расстроены пользователи.

Twitter

Для некоторых введение выходных ничего не изменит в работе — они продолжат трудиться, несмотря на официальный отдых. Многие не ждали таких длинных выходных, и для них это стало настоящим шоком.

К слову, специалисты ранее высказались о том, что в России сейчас нет такой эпидемиологической необходимости вводить длинные выходные, а экономисты предрекли, что многие россияне изрядно потеряют в зарплате.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому майских праздничных дней в стране в этом году станет больше. Выходные будут длиться с 1 по 11 мая.