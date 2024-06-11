Работает словно магнит: женщины с какими именами притягивают богатство

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Некоторые женские имена просто притягивают богатство. Оказывается, это достаточно распространенные имена, а дамы с ними имеют финансовый успех.

Первыми в пятерке оказались Маргариты. Эти женщины не зациклены на своей работе и относятся к ней с легкостью. Они запросто меняют одну работу на другую и обычно не ошибаются. Как правило, та фирма, в которую приходит Маргарита, начинает расцветать. Однако как индивидуальные предприниматели Маргариты, скорее всего, проигрывают. Им больше подходит работа в найме.

Далее идут Екатерины. У женщин с этим именем дар — правильно распоряжаться деньгами, даже если речь идет о небольшой сумме. Когда в руки Екатерины попадают даже небольшие деньги, они тут же начинают множиться. Главное — не увлекаться карьерой, ведь для Екатерины на первом месте должны стоять семья и дом.

На третьем месте оказались Ольги. Этим женщинам необязательно работать, чтобы вести шикарный образ жизни. Ольгу может обеспечивать муж. В любом случае она может себе позволить сидеть дома и при этом жить на широкую ногу. А вот работа ей не подходит, ведь даже небольшой заработок Ольге дается с трудом.

Следом идут Татьяны. Им тоже лучше находиться на содержании мужа, однако, в отличие от Ольги, это не муж, а «покровитель». Впрочем, если Татьяна решит сделать карьеру и постарается для этого, у нее может все получиться, но при этом многие Татьяны предпочитают не напрягаться.

Пятерку замыкают Анастасии. Эти женщины — творческие натуры. Они зарабатывают нестандартным мышлением и готовностью идти на риски. Они получают ошеломительные результаты и полную финансовую независимость.

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