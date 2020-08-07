Работа сервиса Wheely в Москве будет приостановлена на 90 дней

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Сервис для заказа премиальных автомобилей с водителем Wheely прекратит свою деятельность в российской столице на 90 дней.

Соответствующее решение вынес Мещанский районный суд, передаёт ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании. По её данным, решение было вынесено после трёхлетнего спора с департаментом транспорта Москвы из-за его требования передавать данные о геолокации всех пассажирских перевозок в режиме реального времени.

Wheely вынужденно приостановит работу в Москве на 90 дней по решению суда, — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам гендиректора компании Антона Чиркунова, Wheely абсолютно уверена в своей правоте и будет продавать апелляцию. Он выразил сочувствие водителям сервиса и их семьям, ставшими «главными жертвами этого преследования».

Категорически неправильно принуждать их выбирать между тем, чтобы временно остаться без работы или наблюдать за тем, что доверие их пассажиров предают, — заявил глава компании.

Ранее NEWS.ru писал о том, что онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, «Профи.ру», «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС и Zoon подали в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) жалобу на «Яндекс» в связи со злоупотреблением компанией доминирующим положением.