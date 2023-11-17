Работа, оружие, инвалидность: ветераны СВО получат новые преимущества Госдума РФ одобрила приоритетный порядок трудоустройства для участников СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Госдума 17 ноября во втором чтении приняла новую редакцию закона о занятости, уточняющую, что право на приоритетное трудоустройство имеют участники СВО и их родственники. Что это означает, что еще изменится в законе и много ли россиян подпадает под действие новых поправок?

Что поменяли в законе, как это касается ветеранов

На пленарном заседании 17 мая депутаты Госдумы проголосовали за поправки, внесенные при втором чтении базового закона «О занятости населения в РФ». Изменения были предложены группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами Госдумы и Совета Федерации.

«Действующий закон о занятости разрабатывался 30 лет назад. Сейчас принципиально иные формы занятости, другие вызовы и проблемы. Принятие нового закона о занятости назрело давно», — приводит пресс-служба Госдумы слова спикера Вячеслава Володина.

Одним из важнейших изменений стало включение в текст закона статьи 35 о содействии приоритетному трудоустройству граждан, завершивших прохождение воинской службы, — такими считаются граждане РФ, служившие по контракту или в рамках мобилизации, а также те, у кого закончился контракт на пребывание в добровольческом формировании, кроме того, это же касается членов их семей.

«Предложено значительно расширить возможности граждан на получение услуг государственной службы занятости, в частности закрепить преимущественное право участников СВО и членов их семей на трудоустройство», — указывает пресс-служба.

Кроме того, параллельно были внесены изменения в закон «О статусе военнослужащих»: инвалиды боевых действий получат право на бесплатное профессиональное образование с сохранением довольствия и без учета общей длительности их службы и оснований для увольнения с нее.

Как уточняет пресс-служба Госдумы, с новыми поправками законопроект также дает определения таким понятиям, как «занятость», «самозанятость» и «платформенная занятость», уточняет статус занятых и безработных граждан.

Сколько в России ветеранов боевых действий

Первый замминистра труда Ольга Баталина в ходе ПМЭФ-2023 указала, что право на получение статуса ветерана боевых действий имеют все, кто проходит службу в зоне специальной военной операции, «независимо от способа их мобилизации».

«Такое присвоение статуса идет уже сегодня. 133,5 тыс. участников СВО такой статус уже имеют», — указала Баталина.

Участники добровольческих формирований в СВО также должны получить статус ветерана: правительство РФ поддержало соответствующий законопроект 26 октября. Это означает, что российские добровольцы смогут получить компенсацию в 50% на оплату ЖКХ, освобождаются от налога на одну единицу недвижимости в каждой категории, а также от земельного налога за участок в шесть соток.

Какие еще преимущества получат ветераны

Ветеранам боевых действий не придется ежегодно подтверждать инвалидность — соответствующее постановление утвердило правительство, выяснили «Известия» 17 ноября.

Речь идет о людях, получивших тяжелые увечья на военной службе, а также о добровольцах-контрактниках. При первичном освидетельствовании на получение инвалидности ее будут сразу назначать бессрочно. При этом у граждан останется право повторно обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы для пересмотра группы инвалидности при изменении состояния здоровья, подчеркивается в документе.

Накануне «Известия» сообщили со ссылкой на депутата «Единой России» Анатолия Выборного, что в России планируют упростить процедуру получения оружия для ветеранов боевых действий.

Согласно документу ветеранам предлагается предоставить право покупать многозарядное и нарезное оружие без прохождения обучения и стажа. По словам Выборного, авторы боевых действий «наиболее ответственно относятся к эксплуатации и хранению боевого оружия».

«Им не надо с азов прививать культуру владения оружием. Они знают его специфику и имеют практические навыки безопасного владения», — подчеркнул депутат.

Выборный также добавил, что принятие законопроекта в том числе необходимо «для того, чтобы повысить к ним доверие со стороны государства и общества».

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