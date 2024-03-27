«Работа над ошибками будет проведена»: ВладиМир о будущем после теракта ВладиМир уверен, что после теракта в «Крокусе» удастся избежать таких трагедий

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ВладиМир

Певец ВладиМир (настоящее имя — Владимир Киселев) выразил уверенность, что в будущем удастся избежать трагедий, подобных теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». В рамках мемориального концерта «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио» в студии «Русского Радио» артист заявил, что все службы должны были сделать определенные выводы и провести работу над ошибками. ВладиМир считает, что безопасность предстоящих мероприятий будет на другом уровне, передает корреспондент NEWS.ru.

Безусловно, на какой-то период времени будет небольшая пауза в мероприятиях, и это тоже правильно, чтобы люди смогли переосмыслить эти события, которые произошли, провести какое-то время в трауре, высказать слова соболезнования семьям погибших и пострадавших в этой трагедии. <...> Я уверен, что все службы сделали определенные выводы, сделали правильные выводы. Конечно, работа над ошибками будет проведена. Я уверен, что безопасность всех будущих мероприятий будет на другом уровне, уверен, что никаких угроз больше не будет, — сказал ВладиМир.

Певец также высказался за обеспечение концертных залов вооруженной охраной. По словам артиста, это должно быть жестко регламентировано в рамках определенных структур, которые будут обеспечивать безопасность звезд и зрителей во время концертов.

Ранее певица Елена Север заявила, что после теракта в Подмосковье важно объединиться и поддержать людей. По ее словам, артисты могут это сделать с помощью своего творчества и песен. Исполнительница выразила благодарность всем звездам, кто приехал на музыкальный марафон, чтобы поддержать россиян, в чьи семьи пришла беда.