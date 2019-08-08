Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили позволить россиянам временно выполнять трудовые обязательства из дома. С соответствующей инициативой они обратились в Министерство труда и социальной защиты. В случае если поправки будут приняты, сотрудники компаний на законных основаниях получат право проводить часть времени вне своего рабочего места. В настоящее время такая возможность предоставляется только по усмотрению работодателя. При этом в конфликтных ситуациях работа из дома зачастую оборачивается попытками увольнения сотрудника или оформления ему отгула. О том, возможна ли реализация данной инициативы и какое влияние она окажет на россиян, News.ru поговорил с экспертом.

Социальный психолог Алексей Рощин заявил, что призыв не имеет шансов воплотиться в реальность. Связано это, по его словам, с тем, что речь идёт о прямом вмешательстве в работу частного бизнеса и госучреждений. По этой причине против поправок будет выступать множество работодателей. Более того, как считает эксперт, россияне будут злоупотреблять возможностью оставаться дома — особенно женщины, у которых есть дети.

Дома люди находятся вне контроля и такое нововведение разрушило бы саму систему работы. Однако нужно понимать, что как у нас всегда в России и бывает, принять могут всё, что угодно, но система к этому приспособится. Даже если поправки будут приняты, они станут частью мёртвых законов, которые не выполняются несмотря на то, что они приняты Алексей Рощин социальный психолог

Он рассказал, что раньше на Западе многим сотрудникам разрешали работать из дома, так как считалось, что их продуктивность от этого увеличивается. Плюс ко всему сокращались расходы руководства на офис. Однако исследования выявили множество минусов такой практики. Оказалось, что многие люди, трудясь из дома, больше расслабляются. Чтобы этого избежать, некоторые работодатели обязывают сотрудников использовать веб-камеры, которые отслеживают их нахождение за компьютером. Также, как отмечает Рощин, снимаются показания клавиатуры.

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Эксперт предположил, что в случае внесения соответствующих поправок в Трудовой кодекс, подобная слежка будет происходить и в России. Так как без этого сотрудники будут заниматься посторонними от работы делами. При этом Рощин отметил, что слежка является накладной, так как организации потребуется человек, который будет ей заниматься.

Как отмечает специалист, нужно понимать, что не всеми видами трудовой деятельности можно заниматься на дому. Может даже возникнуть ситуация, когда одним сотрудникам отдела в силу нюансов их работы можно будет трудиться удалённо, а другим — нет. Такие ситуации будут приводить к конфликтам и нарушать атмосферу в коллективе. В частности, из-за этого многие работодатели сейчас «возвращают» работающих удалённо сотрудников в офисы под угрозой увольнения.

Практика работы из дома применялась и в России. Не знаю как в маленьких городах — там почти вся работа выполняется «руками» и дома ей заниматься нельзя. А вот в таких крупных городах, как Москва и Питер, она точно применялась. Особенно в более «расслабленные» годы — в нулевых, начале десятых. Однако сейчас эта тенденция начала сходить на нет, так как начальники хотят, чтобы сотрудники были у них под носом. Ведь таким образом они смогут за ними следить. У многих руководителей, которые не видят своих сотрудников, создаётся ощущение, будто все бездельничают. И даже они сами, так как ни за кем не следят, — заявил Алексей Рощин.

Специалист также пояснил упадок тенденции на удалённую работу в России сокращением рабочих мест, на которых она технически допустима.

Ранее News.ru писал о том, что строгий дресс-код на рабочем месте может стать главной причиной увольнения для 18% граждан России. Классический внешний вид на работе не согласны соблюдать россияне в возрасте от 25 до 34 лет. При этом 39% жителей страны готовы стать руководителями и соблюдать строгий дресс-код, 16% не согласились бы на такие условия, а треть опрошенных заявила, что для принятия решения им необходимо посоветоваться с родными.