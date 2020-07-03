Рабочая группа по поправкам в Конституцию будет проверять их реализацию

https://static.news.ru/photo/c8a8626e-bd41-11ea-884e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России продолжит свою работу. Она будет заниматься мониторингом реализации изменений в Основной закон. Об этом заявил сопредседатель группы сенатор Андрей Клишас.

Он добавил, что в задачи группы также входит учёт предложений граждан, которые не были внесены в окончательный текст поправок, сообщает ТАСС.

В состав рабочей группы входят 75 человек, в числе которых законодатели, эксперты, общественные и культурные деятели. 3 июля президент Владимир Путин провёл с ними совещание, в ходе которого обсуждались дальнейшие действия после принятия поправок.

Голосование по внесению изменений в Основной закон проводилось с 25 июня по 1 июля. Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, явка на голосовании составила 67,97%. Изменения в Конституцию РФ поддержали 77,92% проголосовавших. Против высказались 21,27%.

О необходимости внесения поправок Путин заявил во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах. В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок. При этом глава государства отметил, что понимает и тех, кто высказался против изменений в Основном законе.