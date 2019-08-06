https://static.news.ru/photo/0e36ab3c-b880-11e9-b3d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рабочая группа Центральной избирательной комиссии РФ рекомендовала оставить без удовлетворения жалобу юриста Любови Соболь, в которой говорилось, что ей незаконно отказывают в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что самовыдвиженец устроила «безобразный митинг», не использовав другие возможности, чтобы зарегистрироваться. У Соболь нашли имущество за рубежом, что недопустимо на выборах. Кроме того, ей дополнительно зачли семь подписей после перепроверки, однако этого недостаточно.

ЦИК также рекомендовала отклонить жалобы Александра Руденко, Екатерины Игнатовой, Дмитрия Гудкова и Елены Русаковой, передаёт ТАСС .

27 июля в центре столицы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Большинству из них отказали в регистрации на предстоящие выборы. Причина — большое количество недействительных подписей, собранных в поддержку кандидатов, писал News.ru.