«Война всё спишет»: QR-коды — дорогая игрушка или главная ошибка властей

После того как Сергей Собянин отрапортовал о снижении заболеваемости коронавирусом во вверенной ему столице, можно было бы порадоваться данному факту, но ещё важнее извлечь уроки на будущее, ибо, как показала история последних полутора лет, пандемия — это всерьёз и надолго.

Стоит вспомнить победные рапорты мэрии после первой и второй волн COVID-19, когда казалось, что вот она — искомая победа над болезнью, но затем внезапно возникали новые волны, всякий раз превосходившие по своим масштабам предыдущие. После второй волны оказалось, что мэрия «проспала» вакцинацию, занимаясь совсем другими вопросами вместо этого, самого главного, как выясняется.

Чтобы теперь её ускорить, прибегли к административному нажиму, но точно так же быстро от него отказались. В последовавшей радостной суматохе люди забыли первопричину появления ограничений и совсем не задумались о причинах ликвидации QR-кодов.

А зря. Основой нормального функционирования власти является обратная связь с обществом. Её действия должны быть предсказуемы и объяснимы. В данном же случае нет ни того ни другого. Внезапно QR-коды вводятся, их требуют иметь, существование без них грозит всяческими неприятностями, люди настраиваются на длительное существование с этими электронными бирками, как вдруг их де-факто отменяют, объявляя ненужными.

Получается, что вся затея (заметим, что недешёвая) была организована ради резкого ускорения вакцинации — людей напугали и погнали вакцинироваться. А потом сказали: «Мы пошутили, всё будет как прежде, ходите в рестораны, клубы и кафе, как ходили». Спрашивается — для чего всё это делалось? Ведь люди поверили в серьёзность намерений региональной власти, честно привились, получили QR-коды, а теперь они к чему им? Точно так же в прошлом году вводили электронные пропуска, которые быстро отменили.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выходит, что те, кто играл по правилам власти, оказались в дураках. Напротив, те, кто не спешил вакцинироваться, могут и дальше ходить невакцинированными. Их интересы никак ущемлены не будут. Скажут, что главное сделано — миллионы людей получили укол «Спутником V» и другими вакцинами, а это главное. Но нет, то, как делается, тоже имеет значение. Если люди видят, что их цинично «развели» на вакцинацию, напугав ограничениями, которые так и не ввели, то это вызывает у них отторжение, и в следующий раз мэрии будет уже труднее людей в чём-либо убеждать.

Если QR-коды вводятся, то они должны использоваться. Они не должны играть роль обманки или гипотетической угрозы. С людьми надо общаться честно и открыто. Если власть и специалисты считают, что следует вакцинироваться, то пропаганду этого и надо продвигать. Если зашёл разговор про коды, то отменять их через три недели — несерьёзно. Тогда надо было сразу, при их введении, объявить о том, как долго предполагается использовать коды. Причём необязательно было указывать точные сроки. Можно было поставить качественные или количественные показатели, например, заражаемости.

Когда весной этого года Эммануэль Макрон во Франции вводил новые ограничения против третьей волны COVID-19, то он сразу сказал — на четыре недели. А у нас получилось по принципу — если нельзя, но очень хочется, то можно. QR-коды придумали, но владельцы ресторанов начали жаловаться, и их отменили. А ведь это проблема самих властей — они виноваты, что полгода потеряли впустую, не продвигая вакцинацию. Были все возможности, чтобы планомерно охватить максимально широкий сегмент населения.

А теперь власти прибегают к липовым угрозам, чтобы люди приобретали иммунитет. Отметим и такой фактор, что QR-коды и вся связанная с ними инфраструктура — удовольствие дорогое. Так же как и прошлогодние электронные пропуска. Но вместо того чтобы ими распоряжаться грамотно и экономно, мэрия заколачивает гвозди микроскопом. Это как напечатать и выдать всем паспорта, а затем сказать, что они не нужны. Было бы интересно узнать точную цифру затрат на QR-коды. Пока же невольно вспоминаешь выражение, что «война всё спишет». Мол, ради победы над COVID-19 все средства и все затраты хороши. Думается, что всё же нет.