«Пытались решить мирно»: Хайдаров высказался об иске против Рашель Хайдаров заявил, что неоднократно пытался мирно урегулировать претензии Рашель

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Тимур Хайдаров

Администрация клиники Тимура Хайдарова неоднократно пыталась решить миром тяжбу с главой Ассоциации жертв пластической хирургии Александрой Рашель, заявил NEWS.ru сам «звездный хирург». По его словам, Александра Рашель не имеет медицинского образования и никогда не являлась пациентом клиники Хайдарова, а возглавляемой ею Ассоциации жертв пластической хирургии официально не существует.

Мы пытались решить вопрос мирно, и не раз. Мало того, она попыталась подать встречный иск, который суд не принял к рассмотрению. Но мы предупреждали Рашель о том, что готовы идти в суд с иском о защите деловой репутации, — что и было сделано еще осенью прошлого года, — подчеркнул Хайдаров.

Он подтвердил, что очередное заседание по этому делу состоялось 28 марта в Басманном суде Москвы, а сумма иска составляет пять миллионов рублей. По словам Хайдарова, это не единственный его иск по защите чести, достоинства и деловой репутации, при этом он готов направить все деньги, полученные по суду, на благотворительность.

Если кто-то вдруг думает, что я руководствуюсь материальными мотивами, то официально могу заявить, что все компенсации, полученные по суду, я готов отправить на благотворительность, — заключил Хайдаров.

Ранее сообщалось, что Хайдаров требует пять миллионов рублей с президента Ассоциации жертв пластической хирургии Александры Рашель из-за пяти высказываний в свой адрес. Как сообщалось, женщина заявляла, что у Хайдарова поддельные дипломы и он «калечит пациентов». Сам же врач считает, что Рашель занимается его травлей в интернете.