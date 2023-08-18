«Пытается отмазаться»: Мамаева ответила на обвинения хирурга Хачатряна Мамаева назвала бредом обвинения, выдвинутые против нее хирургом Хачатряном

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алана Мамаева

Обвинения пластического хирурга Вардана Хачатряна о распространении ложной информации — это «полный бред», заявила NEWS.ru бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана, на которую врач написал заявление в правоохранительные органы. По ее мнению, она пока не получала никакой информации об этом.

Это какой-то бред. Может, эта новость — фейк, если нет, не знаю зачем он (Хачатрян. — NEWS.ru) это делает, может пытается отмазаться. Мне никаких заявлений не поступало, и странно, почему он написал об этом только сейчас. Он таким образом только хуже себе делает, в общем полный бред, — заявила блогер.

По данным Telegram-канала Baza, Хачатрян обратился с заявлением на Мамаеву после того, как она осветила историю бывших пациенток врача. Они обвиняли его в сексуальных домогательствах во время выполнения операций. Отмечается, что блогер также подала на Хачатряна заявление в прокуратуру. Однако он опровергает эти обвинения и утверждает, что пациентки вступили с Мамаевой в сговор. Расследование по делу будут проводить сотрудники ОВД по Обручевскому району Москвы.

Певица Слава ранее заявила о недовольстве своей грудью после операции у звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Артистка считает, что ее мог оперировать не сам Хайдаров, а кто-то из его учеников. Она обратилась в полицию с заявлением. Позднее клиники врача начали предлагать клиентам компенсации за неудачные операции.