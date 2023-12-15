«Пытаемся принять»: Домнина о том, как развивалась болезнь Костомарова Домнина сообщила, что болезнь Костомарова оказалась тяжелее ожиданий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Болезнь фигуриста Романа Костомарова оказалась намного сложнее, чем изначально ожидалось, рассказала в анонсе программы «ПОДКАСТ.ЛАБ» на Первом канале олимпийская чемпионка и супруга спортсмена Оксана Домнина. По ее словам, в первые дни она надеялась, что ничего серьезного не случится.

Когда Романа увезли в больницу, мне казалось, что это будет быстро, легко и ничего серьезного не произойдет. Но оказалось все совершенно по-другому, оказалось все намного сложнее и тяжелее. И то испытание, которое выдалось Роману, мне и всей нашей семье, мы его проходим, проживаем, пытаемся принять, — поделилась Домнина.

Ранее Роман Костомаров впервые встал на коньки после ампутации и протезирования. Ролик с тренировки он опубликовал в своем Telegram-канале. Также фигурист анонсировал документальный фильм о себе, который должен выйти 8 марта. Фигурист отметил, что за ним следует съемочная бригада и документирует его восстановительный процесс. По словам Костомарова, о его истории выйдет большое кино, название которого он пока оставил в секрете.

Депутат Госдумы заслуженный мастер спорта России и олимпийская чемпионка Светлана Журова отметила, что Костомаров определенно вернется на лед и продолжит участвовать в шоу. По ее словам, зрители всячески будут поддерживать фигуриста, который сумел воодушевить и вдохновить многих людей по всему миру.