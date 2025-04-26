Мечтаете о пушистых ресницах, но не хотите идти на наращивание? Эти 5 простых методов помогут добиться эффекта «кукольных» ресниц естественным путем!
1. Касторовое масло + витамин Е
Ежедневно наносите кисточкой от туши смесь касторового масла и жидкого витамина Е (2:1) перед сном. Результат через 4 недели!
2. Массаж век
Круговые движения подушечками пальцев улучшают кровообращение, стимулируя рост волосков. 2 минуты утром и вечером.
3. Зелёный чай
Смоченные в охлаждённой заварке ватные диски прикладывайте к векам на 10 минут. Танины укрепляют луковицы.
4. Специальные сыворотки
Выбирайте средства с простагландинами — они продлевают фазу активного роста ресниц.
5. Правильный уход
Никогда не ложитесь спать с тушью! Используйте только мягкие двухфазные средства для снятия макияжа.
Делайте «перерывы» от туши на 1–2 дня в неделю — давайте ресницам «подышать». Для мгновенного эффекта попробуйте тушь с волокнами — но только после того, как укрепите натуральные ресницы!
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