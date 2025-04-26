Пышные ресницы без наращивания? 5 проверенных трюков — и они как у куклы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мечтаете о пушистых ресницах, но не хотите идти на наращивание? Эти 5 простых методов помогут добиться эффекта «кукольных» ресниц естественным путем!

1. Касторовое масло + витамин Е

Ежедневно наносите кисточкой от туши смесь касторового масла и жидкого витамина Е (2:1) перед сном. Результат через 4 недели!

2. Массаж век

Круговые движения подушечками пальцев улучшают кровообращение, стимулируя рост волосков. 2 минуты утром и вечером.

3. Зелёный чай

Смоченные в охлаждённой заварке ватные диски прикладывайте к векам на 10 минут. Танины укрепляют луковицы.

4. Специальные сыворотки

Выбирайте средства с простагландинами — они продлевают фазу активного роста ресниц.

5. Правильный уход

Никогда не ложитесь спать с тушью! Используйте только мягкие двухфазные средства для снятия макияжа.

Делайте «перерывы» от туши на 1–2 дня в неделю — давайте ресницам «подышать». Для мгновенного эффекта попробуйте тушь с волокнами — но только после того, как укрепите натуральные ресницы!

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