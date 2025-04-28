Хотите быстро приготовить пышные, нежные пирожки с повидлом, которые тают во рту? Вот простой и быстрый рецепт вкуснятины без дрожжей, который спасет даже самых занятых хозяек!
Ингредиенты:
- 500 г муки;
- 1 стакан кефира;
- 1 яйцо;
- 1 ст. л. сахара;
- 1 ч. л. соды;
- щепотка соли;
- 200 г повидла (можно магазинное или домашнее).
Способ приготовления:
- Смешайте кефир, яйцо, сахар, соль и соду — тесто начнет пузыриться.
- Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто. Оно не должно липнуть к рукам!
- Раскатайте пласт, вырежьте кружки стаканом.
- В центр каждого положите ложку повидла, защипните края.
- Обжарьте на среднем огне до золотистой корочки (2–3 минуты с каждой стороны).
Готово! Подавайте теплыми — они такие воздушные, что исчезнут со стола мгновенно.
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