Пышные оладьи «Как у бабушки»! Четыре золотых правила + идеальный рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пышные оладьи «Как у бабушки»! Четыре золотых правила + идеальный рецепт. Эти воздушные оладушки с хрустящей корочкой и нежной серединкой станут вашим любимым завтраком! Секрет пышности — в особой технологии приготовления.

Четыре железных правила

Теплый кефир — подогрейте до 30−35°C (не горячее!)

Отдых для теста — дайте постоять 20 минут после замеса

Бережное обращение — не перемешивайте перед жаркой

Паровая баня — готовьте одну сторону под крышкой на среднем огне

Ингредиенты (на 12−15 шт.)

500 мл кефира комнатной температуры

1 яйцо

4 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

2,5−3 стакана муки (до консистенции густой сметаны)

1 ч. л. соды (без гашения!)

3 ст. л. растопленного сливочного масла

растительное масло — для жарки

Пошаговый рецепт

1. В теплый кефир добавьте яйцо, масло, соль и сахар, перемешайте. Постепенно вводите муку, пока тесто не станет вязким, но не крутым.

2. В последнюю очередь добавьте соду, быстро размешайте — появятся пузырьки. Оставьте тесто на 20 минут под полотенцем.

3. Жарьте на разогретой сковороде с маслом под крышкой по 2−3 минуты с каждой стороны.

Подавайте со сметаной, медом или вареньем.

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