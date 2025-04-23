Пышные оладьи «Как у бабушки»! Четыре золотых правила + идеальный рецепт. Эти воздушные оладушки с хрустящей корочкой и нежной серединкой станут вашим любимым завтраком! Секрет пышности — в особой технологии приготовления.

Четыре железных правила

  • Теплый кефир — подогрейте до 30−35°C (не горячее!)
  • Отдых для теста — дайте постоять 20 минут после замеса
  • Бережное обращение — не перемешивайте перед жаркой
  • Паровая баня — готовьте одну сторону под крышкой на среднем огне

Ингредиенты (на 12−15 шт.)

  • 500 мл кефира комнатной температуры
  • 1 яйцо
  • 4 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. соли
  • 2,5−3 стакана муки (до консистенции густой сметаны)
  • 1 ч. л. соды (без гашения!)
  • 3 ст. л. растопленного сливочного масла
  • растительное масло — для жарки

Пошаговый рецепт

1. В теплый кефир добавьте яйцо, масло, соль и сахар, перемешайте. Постепенно вводите муку, пока тесто не станет вязким, но не крутым.

2. В последнюю очередь добавьте соду, быстро размешайте — появятся пузырьки. Оставьте тесто на 20 минут под полотенцем.

3. Жарьте на разогретой сковороде с маслом под крышкой по 2−3 минуты с каждой стороны.

Подавайте со сметаной, медом или вареньем.

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