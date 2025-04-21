Пышные оладьи из манки! Нежные облачка на завтрак — без муки и лишних хлопот! Эти воздушные оладьи — настоящее спасение, когда хочется быстрого и сытного завтрака. Манка придает нежную текстуру, а кефир делает их невероятно пышными.
Ингредиенты (на 12–15 шт.)
- Манная крупа — 350 г
- Кефир 3,2% — 250 мл
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 3 ст. л.
- Сода — 1 ч. л.
- Соль — ⅓ ч. л.
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
1. Тесто. Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте кефир, перемешайте. Всыпьте манку, оставьте на 30 минут для набухания. Перед жаркой добавьте соду, перемешайте.
2. Жарка. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой. Жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистости.
Советы: для пышности не перемешивайте тесто после добавления соды, подавайте со сметаной, медом или вареньем. Приятного аппетита!
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