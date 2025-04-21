Пышные оладьи из манки! Нежные облачка на завтрак — без муки и хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пышные оладьи из манки! Нежные облачка на завтрак — без муки и лишних хлопот! Эти воздушные оладьи — настоящее спасение, когда хочется быстрого и сытного завтрака. Манка придает нежную текстуру, а кефир делает их невероятно пышными.

Ингредиенты (на 12–15 шт.)

Манная крупа — 350 г

Кефир 3,2% — 250 мл

Яйца — 2 шт.

Сахар — 3 ст. л.

Сода — 1 ч. л.

Соль — ⅓ ч. л.

Масло растительное — для жарки

Приготовление

1. Тесто. Взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте кефир, перемешайте. Всыпьте манку, оставьте на 30 минут для набухания. Перед жаркой добавьте соду, перемешайте.

2. Жарка. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой. Жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистости.

Советы: для пышности не перемешивайте тесто после добавления соды, подавайте со сметаной, медом или вареньем. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили завтрак за 15 минут! Сырно-ветчинные оладьи с болгарским перцем.