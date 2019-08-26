Актёр и музыкант Пётр Мамонов хорошо перенёс операцию и чувствует себя нормально. Об этом сообщила его супруга Ольга Мамонова.
Она уточнила, что врачи оценивают состояние пациента как стабильное.
А по моему мнению, так даже и лучше, потому что он отправил меня в магазин за продуктами, которые ему хочется поесть в больнице, — цитирует Мамонову «Интерфакс».
Как писал News.ru, Пётр Мамонов был госпитализирован в кардиореанимацию московской горбольницы №1 имени Пирогова с диагнозом инфаркт миокарда. Каких-либо подробностей о проведённой операции его супруга раскрывать не стала.