https://static.news.ru/photo/612467a4-c7fc-11e9-9da5-fa163e074e61_660.jpg Пётр Мамонов Фото: Svetlana Mal'tseva/Russian Look/Global Look Press

Актёр и музыкант Пётр Мамонов хорошо перенёс операцию и чувствует себя нормально. Об этом сообщила его супруга Ольга Мамонова.

Она уточнила, что врачи оценивают состояние пациента как стабильное.

А по моему мнению, так даже и лучше, потому что он отправил меня в магазин за продуктами, которые ему хочется поесть в больнице, — цитирует Мамонову « Интерфакс ».

Как писал News.ru, Пётр Мамонов был госпитализирован в кардиореанимацию московской горбольницы №1 имени Пирогова с диагнозом инфаркт миокарда. Каких-либо подробностей о проведённой операции его супруга раскрывать не стала.