Президенту РФ Владимиру Путину в КНДР подарили двух уникальных собак, Москву накрыл смертоносный ураган, МВД объявило в розыск бывшую ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.
Уникальный подарок для президента
Глава КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину двух собак уникальной национальной породы пхунсан, о которой мало кто знает за пределами Северной Кореи. Животные отличаются преданностью хозяину и безжалостным отношением к противнику, на которого в случае угрозы «налетают одним махом и вгрызаются в горло».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подаренные собаки переедут на постоянное место жительства в Москву. Представитель Кремля добавил, что у Путина еще не было времени выбрать клички животным.
Ветеринар, президент Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский рассказал, что пхунсан — национальное достояние КНДР. По его словам, эти собаки используются для охоты на тигров и медведей.
«Как и любая другая аборигенная порода, они отличаются тем, что могут быть и прекрасными няньками, и воспитателями в доме, и в то же время могут быть серьезными охранниками. Они могут пройти десятки километров за раненым зверем», — сказал Уражевский.
Кинолог отметил, что пхунсаны являются довольно сильными и выносливыми животными. Во избежание проблем в будущем этих собак обязательно следует воспитывать и социализировать с раннего детства. Специалист также заявил, что по фенотипу они похожи на собак породы акита-ину, но, в отличие от последних, используются именно для охоты.
В свою очередь заведующий отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Гён отметил, что это не просто домашние животные, а «попутчики, спутники жизни» для жителей КНДР. По его словам, данная порода стала «одним из государственных символов Северной Кореи».
Путин посещал Пхеньян впервые с 2000 года. Глава КНДР не мог отпустить долгожданного гостя с пустыми руками. Кроме собак, Ким Чен Ын вручил российскому лидеру ряд художественных произведений с его изображением. В свою очередь президент РФ привез для руководителя КНДР новейший автомобиль Aurus и чайный сервиз.
«Эдгар» — несущий смерть
Москву накрыл ураган «Эдгар», принесший с собой мощный ливень и шквалистый ветер, порывы которого достигают 25 метров в секунду. Разбушевавшаяся стихия сносила рекламные щиты, мусорные баки и даже электросамокаты.
Так, в Таганском районе столицы на проезжую часть ветром снесло часть обшивки крыши, а в Ростокино со стройки огромного здания на дорогу летели медные листы. В Марьино ветром снесло биотуалеты. В распространившемся в Сети ролике видно, что туалетные кабины повалило прямо на автомобильную трассу. Вместе с этим металлические листы выбили окна трамвая на станции метро «Бабушкинская» в Москве. Известно о пострадавших пассажирах.
Кроме того, сильный ветер унес девушку в пруд. Инцидент произошел в столичном парке «Царицыно». Пострадавшую от непогоды спасли и оказали ей первую помощь. О каких-либо серьезных травмах не сообщается. Промокшую и испуганную москвичку из Среднего Царицынского пруда вытаскивали спасатели на катерах. ЧП произошло недалеко от светомузыкального фонтана.
Оказать сопротивление ураганному ветру вызвались рабочие, которые просто продолжали ремонтировать крышу жилого дома. На опубликованных кадрах видно, как несколько мужчин проводят работы на крыше, при этом идет дождь и дует сильный ветер.
Разбушевавшаяся погода оказалась смертельной для двоих москвичей. Первая трагедия произошла возле входа в парк «Дубки» на Ивановской улице, где мужчину придавило деревом. Второй мужчина погиб на Бауманской улице, когда на него рухнули строительные леса. По данным Telegram-канал SHOT, еще 16 жителей столицы пострадали в результате урагана «Эдгар», более 40 машин были повреждены.
Как пояснил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, мощность прошедшего по Москве шторма оценивается в 10 баллов из 12 возможных. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, или 90 километров в час, пояснил он.
«Порывы ветра достигали штормовых 25 метров в секунду, или 90 километров в час. По шкале Бофорта это десятибалльный шторм из 12 возможных», — пояснил он.
При таком ветре происходят значительные разрушения, добавил метеоролог. Ветер валит деревья и вырывает их с корнем. На море же, уточнил специалист, он способен вызывать высокие волны до 7–10 метров в высоту.
Тревел-блогер Наталия Ансталь нашла в непогоде позитивное и рекомендовала в период «мегаливней» провести время в тех местах, на которые обычно не хватает времени, например в музее или кинотеатре. Кроме того, Ансталь посоветовала открыть для себя новые кафе или рестораны.
«В дождь я советую не сидеть дома и отправиться в интересные музеи. Вы можете посетить интересные выставки, кинопремьеры. Плохая погода является также отличным поводом найти для себя новые кафе и рестораны. По моему мнению, и в прогулках под небольшим дождем с зонтиком есть своя романтика. Дома засиживаться точно не стоит», — порекомендовала эксперт.
Пропавшая из «Вестей»
Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Фариду Курбангалееву. В базе розыска не уточняется, по какой статье разыскивают журналистку. При этом в правоохранительных органах ТАСС рассказали, что Курбангалеева обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании или пропаганде терроризма.
Ранее Курбангалееву внесли в список экстремистов и террористов. Известно, что журналистка проживает за пределами России, в Праге, и ведет свой канал на YouTube. Однако точное ее местоположение неизвестно.
Адвокат Сергей Жорин предположил, что Курбангалееву могут задержать во время пересадки в Турции. Эксперт подчеркнул, что есть страны, которые продолжают сотрудничать с правоохранительными органами России.
«Вероятность выдачи Курбангелеевой в Россию сохраняется. Есть страны, которые сотрудничают с правоохранительными органами России, например Турция», — пояснил Жорин.
Он уточнил, что по статье, по которой экс-ведущую объявили в розыск, грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Эксперт отметил, что существуют два варианта, чтобы добиться экстрадиции. В первом случае необходимо заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу и попытаться внести ее в базу розыска Интерпола, однако такой сценарий развития маловероятен.
«Второй вариант — Генпрокуратура может напрямую подготовить запрос об экстрадиции гражданина и направить его в ту страну, где этот человек находится», — добавил адвокат.
Курбангалеева с 2007 года вела выпуски программы «Вести». В 2014 году, после Евромайдана, она ушла с канала. В соцсетях она объяснила, что была несогласна с редакционной политикой. Из России она не уехала, участвовала в создании документальных фильмов и до 2017 года руководила мастерской курсов телеведущих в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино».
В 2018-м Курбангалеева переехала в Прагу, где присоединилась к команде телеканала «Настоящее время» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). В начале 2024-го создала свой YouTube-канал и с тех пор опубликовала 58 видео. У нее почти 34 тысячи подписчиков. В роликах она беседует со своими гостями и вместе с ними комментирует актуальные политические события.
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