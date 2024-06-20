Пёсики Путина, ураган-убийца «Эдгар», пропажа телеведущей: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/АГН «Москва»/Shutterstock/FOTODOM

Президенту РФ Владимиру Путину в КНДР подарили двух уникальных собак, Москву накрыл смертоносный ураган, МВД объявило в розыск бывшую ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Уникальный подарок для президента

Глава КНДР Ким Чен Ын подарил президенту РФ Владимиру Путину двух собак уникальной национальной породы пхунсан, о которой мало кто знает за пределами Северной Кореи. Животные отличаются преданностью хозяину и безжалостным отношением к противнику, на которого в случае угрозы «налетают одним махом и вгрызаются в горло».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подаренные собаки переедут на постоянное место жительства в Москву. Представитель Кремля добавил, что у Путина еще не было времени выбрать клички животным.

Ветеринар, президент Союза кинологических организаций РФ Владимир Уражевский рассказал, что пхунсан — национальное достояние КНДР. По его словам, эти собаки используются для охоты на тигров и медведей.

«Как и любая другая аборигенная порода, они отличаются тем, что могут быть и прекрасными няньками, и воспитателями в доме, и в то же время могут быть серьезными охранниками. Они могут пройти десятки километров за раненым зверем», — сказал Уражевский.

Фото: AP/KCNA/ТАСС Ким Чен Ын и Владимир Путин в саду государственного гостевого дома Кымсусан

Кинолог отметил, что пхунсаны являются довольно сильными и выносливыми животными. Во избежание проблем в будущем этих собак обязательно следует воспитывать и социализировать с раннего детства. Специалист также заявил, что по фенотипу они похожи на собак породы акита-ину, но, в отличие от последних, используются именно для охоты.

В свою очередь заведующий отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Гён отметил, что это не просто домашние животные, а «попутчики, спутники жизни» для жителей КНДР. По его словам, данная порода стала «одним из государственных символов Северной Кореи».

Путин посещал Пхеньян впервые с 2000 года. Глава КНДР не мог отпустить долгожданного гостя с пустыми руками. Кроме собак, Ким Чен Ын вручил российскому лидеру ряд художественных произведений с его изображением. В свою очередь президент РФ привез для руководителя КНДР новейший автомобиль Aurus и чайный сервиз.

«Эдгар» — несущий смерть

Москву накрыл ураган «Эдгар», принесший с собой мощный ливень и шквалистый ветер, порывы которого достигают 25 метров в секунду. Разбушевавшаяся стихия сносила рекламные щиты, мусорные баки и даже электросамокаты.

Так, в Таганском районе столицы на проезжую часть ветром снесло часть обшивки крыши, а в Ростокино со стройки огромного здания на дорогу летели медные листы. В Марьино ветром снесло биотуалеты. В распространившемся в Сети ролике видно, что туалетные кабины повалило прямо на автомобильную трассу. Вместе с этим металлические листы выбили окна трамвая на станции метро «Бабушкинская» в Москве. Известно о пострадавших пассажирах.

Кроме того, сильный ветер унес девушку в пруд. Инцидент произошел в столичном парке «Царицыно». Пострадавшую от непогоды спасли и оказали ей первую помощь. О каких-либо серьезных травмах не сообщается. Промокшую и испуганную москвичку из Среднего Царицынского пруда вытаскивали спасатели на катерах. ЧП произошло недалеко от светомузыкального фонтана.

Фото: Денис Воронин/Агентство «Москва»

Оказать сопротивление ураганному ветру вызвались рабочие, которые просто продолжали ремонтировать крышу жилого дома. На опубликованных кадрах видно, как несколько мужчин проводят работы на крыше, при этом идет дождь и дует сильный ветер.

Разбушевавшаяся погода оказалась смертельной для двоих москвичей. Первая трагедия произошла возле входа в парк «Дубки» на Ивановской улице, где мужчину придавило деревом. Второй мужчина погиб на Бауманской улице, когда на него рухнули строительные леса. По данным Telegram-канал SHOT, еще 16 жителей столицы пострадали в результате урагана «Эдгар», более 40 машин были повреждены.

Как пояснил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, мощность прошедшего по Москве шторма оценивается в 10 баллов из 12 возможных. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, или 90 километров в час, пояснил он.

«Порывы ветра достигали штормовых 25 метров в секунду, или 90 километров в час. По шкале Бофорта это десятибалльный шторм из 12 возможных», — пояснил он.

При таком ветре происходят значительные разрушения, добавил метеоролог. Ветер валит деревья и вырывает их с корнем. На море же, уточнил специалист, он способен вызывать высокие волны до 7–10 метров в высоту.

Тревел-блогер Наталия Ансталь нашла в непогоде позитивное и рекомендовала в период «мегаливней» провести время в тех местах, на которые обычно не хватает времени, например в музее или кинотеатре. Кроме того, Ансталь посоветовала открыть для себя новые кафе или рестораны.

«В дождь я советую не сидеть дома и отправиться в интересные музеи. Вы можете посетить интересные выставки, кинопремьеры. Плохая погода является также отличным поводом найти для себя новые кафе и рестораны. По моему мнению, и в прогулках под небольшим дождем с зонтиком есть своя романтика. Дома засиживаться точно не стоит», — порекомендовала эксперт.

Пропавшая из «Вестей»

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшую ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Фариду Курбангалееву. В базе розыска не уточняется, по какой статье разыскивают журналистку. При этом в правоохранительных органах ТАСС рассказали, что Курбангалеева обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и публичном оправдании или пропаганде терроризма.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее Курбангалееву внесли в список экстремистов и террористов. Известно, что журналистка проживает за пределами России, в Праге, и ведет свой канал на YouTube. Однако точное ее местоположение неизвестно.

Адвокат Сергей Жорин предположил, что Курбангалееву могут задержать во время пересадки в Турции. Эксперт подчеркнул, что есть страны, которые продолжают сотрудничать с правоохранительными органами России.

«Вероятность выдачи Курбангелеевой в Россию сохраняется. Есть страны, которые сотрудничают с правоохранительными органами России, например Турция», — пояснил Жорин.

Он уточнил, что по статье, по которой экс-ведущую объявили в розыск, грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Эксперт отметил, что существуют два варианта, чтобы добиться экстрадиции. В первом случае необходимо заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу и попытаться внести ее в базу розыска Интерпола, однако такой сценарий развития маловероятен.

«Второй вариант — Генпрокуратура может напрямую подготовить запрос об экстрадиции гражданина и направить его в ту страну, где этот человек находится», — добавил адвокат.

Курбангалеева с 2007 года вела выпуски программы «Вести». В 2014 году, после Евромайдана, она ушла с канала. В соцсетях она объяснила, что была несогласна с редакционной политикой. Из России она не уехала, участвовала в создании документальных фильмов и до 2017 года руководила мастерской курсов телеведущих в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино».

В 2018-м Курбангалеева переехала в Прагу, где присоединилась к команде телеканала «Настоящее время» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). В начале 2024-го создала свой YouTube-канал и с тех пор опубликовала 58 видео. У нее почти 34 тысячи подписчиков. В роликах она беседует со своими гостями и вместе с ними комментирует актуальные политические события.

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