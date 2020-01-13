https://static.news.ru/photo/bc7a663e-364d-11ea-9f52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefano Guidi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Видео с собакой, катающей по снегу на «санках» кота, набирает популярность среди пользователей Сети. Ролик опубликован 12 января и за сутки он успел набрать около 100 тысяч просмотров и положительных отзывов.

По команде хозяина рыжий пёс, крепко зажав в зубах привязь, тащит по снегу на импровизированных санках своего приятеля — кота, пишет Radio Sputnik. Кот спокойно сидит в коробке, оборудованной под санки, и ничего не боится.

Дружбу кота и собаки оценили все пользователи. Они даже стали соревноваться в самой оригинальной подписи к происходящему. «Друзья на прогулке», «Всё своё вожу с собой», «Поехали, красивая, кататься!» — так оценили ролик люди.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители столицы охотно заводят себе в качестве домашних любимцев котят. Оказалось, что самыми популярными породами в 2019 году у горожан оказались мейн-куны и британцы. Об этом рассказала председатель правления региональной общественной организации «Роскошные кошки» Марина Литвина.