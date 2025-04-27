Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 27 апреля, станет ли легче

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пыльца сегодня в Москве: 27 апреля

В разгар сезона пыления березы в Москву придут похолодание и осадки. Разбираемся, как это скажется на самочувствии аллергиков, и определяем уровень пыльцы сегодня.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Воскресенье, 27 апреля, выдастся холодным. Температура упадет до +6 градусов, ожидаются небольшие осадки. Если верить прогнозу SILAM, такие погодные условия смогут несколько снизить уровень пыльцы в воздухе.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: береза

Сейчас пыльца березы остается главным источником проблем для аллергиков. Впрочем, в текущее воскресенье можно ждать небольшого облегчения. Концентрация березовой пыльцы упадет до уровня от 10 до 100 единиц на м³. (Что, конечно, намного приятнее, чем недавние >5000 единиц на м³.)

Пыльца сейчас: другие аллергены

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня показал отсутствие других аллергенов в воздухе. Ольха с орешником отцвели, а другие растения еще спят. Угрозу могут представлять только споры кладоспориума, держащиеся на отметке до 100 единиц на м³.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Итак, с приходом похолодания и осадков аллергикам может стать легче. Однако это не повод игнорировать рекомендации врача. Будьте чутки к своему состоянию, соблюдайте аллергобыт и берегите себя!

Читайте также:

Как отдыхаем на майские в 2025 году: длинные выходные в Москве и на даче

Врач назвала неочевидный источник аллергенов дома

«Шансы нулевые»: синоптик раскрыл, какой погоды ждать в начале мая

Пыль разбежится в ужасе: лайфхаки для быстрой уборки дома и квартиры

Ленивая система уборки: как поддерживать чистоту без героических усилий