В разгар сезона пыления березы в Москву придут похолодание и осадки. Разбираемся, как это скажется на самочувствии аллергиков, и определяем уровень пыльцы сегодня.
Мониторинг пыльцы в Москве сегодня
Воскресенье, 27 апреля, выдастся холодным. Температура упадет до +6 градусов, ожидаются небольшие осадки. Если верить прогнозу SILAM, такие погодные условия смогут несколько снизить уровень пыльцы в воздухе.
Прогноз пыльцы сегодня в Москве: береза
Сейчас пыльца березы остается главным источником проблем для аллергиков. Впрочем, в текущее воскресенье можно ждать небольшого облегчения. Концентрация березовой пыльцы упадет до уровня от 10 до 100 единиц на м³. (Что, конечно, намного приятнее, чем недавние >5000 единиц на м³.)
Пыльца сейчас: другие аллергены
Мониторинг пыльцы в Москве сегодня показал отсутствие других аллергенов в воздухе. Ольха с орешником отцвели, а другие растения еще спят. Угрозу могут представлять только споры кладоспориума, держащиеся на отметке до 100 единиц на м³.
Итак, с приходом похолодания и осадков аллергикам может стать легче. Однако это не повод игнорировать рекомендации врача. Будьте чутки к своему состоянию, соблюдайте аллергобыт и берегите себя!
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