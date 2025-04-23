Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 23 апреля, береза беспощадна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пыльца сегодня в Москве: прогноз на 23 апреля

Центральный федеральный округ России затянуло пыльцевыми облаками. Все больше поллинозников сообщают о серьезном ухудшении состояния. И неспроста: концентрация березы зашкаливает. Разбираемся, на каком уровне пыльцы сегодня, 23 апреля, в соответствии с показаниями системы мониторинга SILAM.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Среда 23 апреля будет малооблачной с прояснениями, установится тепло до +25 градусов. Сильного дождя, который мог бы чуть развеять пыльцевые облака, не ожидается.

Пыльца березы сегодня в Москве

Жителей и гостей столицы, чувствительных к березовому белку, ждет еще один тяжелый день. Уровень пыльцы в воздухе остается на планке от «красного» до «фиолетового»: от 1000 до 5000 единиц на 1 м³ и даже выше. В таких условиях кашель, ринит и другие неприятные симптомы могут возникнуть даже у людей без аллергии.

Другая пыльца сейчас

Сейчас пыльца представляет угрозу в первую очередь из-за березы. Уровень других аллергенов остается небольшим. Отпылившие ольха и лещина зафиксировались на планке до 10 единиц на 1 м³. А вот споры кладоспориума выросли с «зеленого» уровня до «желтого»: от 10 до 100 единиц на 1 м³.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Неактивные аллергены 23 апреля

Следуя результатам мониторинга пыльцы в Москве, сегодня прочие массовые аллергены, включая злаки и сорняки, еще не начали пылить.

С вниманием отнеситесь к информации о критическом уровне березы. Следуйте советам лечащего врача, при необходимости обратитесь к нему для корректировки схемы лечения или посетите поликлинику. Носите средства защиты, соблюдайте аллергобыт и в крайнем случае вызывайте скорую. Берегите себя!

Читайте также:

Назван лучший рецепт маринованного шашлыка: лакомство 18+

Названы места в квартире, где чаще всего образуется плесень

Сочные колдуны: белорусские картофельные пирожки с мясом

Не тушим, не варим, а запекаем дольками: лучший способ приготовления свеклы

Не блохи и не аллергия? Вот почему собака может чесаться