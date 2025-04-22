Вы аллергик и отметили ухудшение самочувствия? Неудивительно: сезон березы, недавно стартовавший в Москве, в самом разгаре. Рассказываем, каков уровень пыльцы сегодня, 22 апреля, опираясь на данные системы мониторинга SILAM.
Мониторинг пыльцы в Москве сегодня
Весеннее тепло, больше напоминающее летнее, решило задержаться в столице. Во вторник, 22 апреля, воздух прогреется до +24 градусов. Во второй половине дня возможен несущественный дождь.
Пыльца березы сегодня в Москве
Локальное березовое пыление превратилось в массовое, и плотное пыльцевое облако заволокло столицу. Сегодня уровень пыльцы в воздухе чрезвычайно высок: в течение дня он будет варьироваться от «красного» (1000–5000 единиц на м³) до «фиолетового» (свыше 5000 единиц на м³). Аллергики массово сообщают о катастрофическом ухудшении самочувствия. Многие предпочитают изолироваться дома.
Прочая пыльца сейчас
Если говорить о прочих аллергенах, то их пыльца сейчас не представляет существенной угрозы. Ольха и орешник все так же держатся на минимальном уровне (до 10 единиц на м³). Споры кладоспориума поднялись до уровня от 10 до 100 единиц на м³.
Неактивные аллергены 22 апреля
Согласно актуальному мониторингу пыльцы в Москве, сегодня другие распространенные аллергены: злаковые, полынь, сорняки и иные — не активны.
Высокая концентрация березы — серьезная опасность для аллергиков. Следуйте предписанию врача или обратитесь к аллергологу-иммунологу, если не сделали этого раньше. Соблюдайте аллергобыт, при необходимости носите защитные маски или вовсе оставайтесь дома. Берегите себя!
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