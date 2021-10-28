«Пятёрочка», Zewa и FSC поддержат восстановление леса в России

Сеть магазинов у дома «Пятёрочка», бренд Zewa и FSC России подвели итоги конкурса «Восстановление лесов на „пять“». Победители получат финансирование в размере 50% от необходимой для реализации проектов суммы. Всего в рамках выбранных проектов планируется восстановить более 350 гектаров леса. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в NEWS.ru.

В конкурсе участвовали 14 проектов из Приморского края, Архангельской, Брянской, Вологодской Иркутской, Ленинградской, Тверской, Томской областей и Республики Марий Эл. Эксперты выбрали шесть самых проработанных заявок.

Так, пять компаний-участниц («Верхнетоемский леспромхоз», «Крона», «ДОЦ», «Крона-Восток» и «Хенда-Сибирь») получат помощь на реализацию проектов по уходу за посадками площадным способом, а фирма «Мется Форест Подпорожье» из Ленинградской области — на проект по новым методам подготовки почвы и посадки.

Такого рода лесохозяйственные мероприятия не популярны в России, поскольку требуют дополнительных трат и не являются обязательными для лесных компаний, в отличие от посадки саженцев. Однако именно они являются ключевым фактором восстановления лесов в стране.

По словам директора по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаила Ярцева, забота об экологии и содействие ответственному потреблению являются важными направлениями работы компании.

«Мы понимаем, что наибольшего вклада мы достигнем, прилагая совместные усилия, поэтому отрадно, что вместе с брендом Zewa, нашими гостями и при поддержке Лесного попечительского совета, FSC России нам удалось реализовать такой важный проект. Мы не только помогаем восстановить лес, но и стимулируем развитие предприятий малого и среднего бизнеса. Надеюсь, что наша инициатива даст импульс компаниям лесного сектора активнее внедрять новые практики, которые приведут к более эффективному лесовосстановлению в России», — отметил он.

Директор FSC России Николай Шматков заявил, что реализация подобных проектов говорит о высокой заинтересованности его авторов в устойчивом развитии и о высоком уровне ответственности.

«Благодаря этой помощи качественное воспроизводство лесов будет обеспечено на нескольких сотнях гектаров, а, главное, лесозаготовительные компании получат мощный стимул для перехода на передовые практики восстановления лесов, начнут применять площадной уход в молодых насаждениях, который сделает наши леса лучше», — резюмировал Шматков.

Также в рамках акции посетители магазинов «Пятёрочка» участвовали в онлайн-викторине об ответственном потреблении и экомаркировках. Те, кто набрал наибольшее количество правильных ответов, получали скидочные купоны на продукцию Zewa. Часть денег с продаж каждой упаковки была направлена в FSC России.