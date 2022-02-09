«Пятёрочка» выплатит миллион рублей семье погибшей при ограблении кассирши

В пресс-службе компании X5 Retail Group сообщили, что торговая сеть «Пятёрочка» окажет всю необходимую помощь семье кассирши Людмилы Вяткиной, погибшей при ограблении магазина в Истре. Компания также компенсирует расходы на лечение и выплатит материальную помощь директору магазина Наталье Пашковой и её мужу, которые пострадали при нападении, пишет «Газета.Ru».



Торговая сеть выражает соболезнования родственникам Людмилы, покроет все расходы на похороны, а также выплатит миллион рублей семье, — отметили в пресс-службе.

В ночь на 9 февраля трое злоумышленников в масках, вооружённые деревянными палками, вошли в магазин «Пятёрочка» через вход для разгрузки товаров и совершили нападение на дирeктора магазина Наталью Пашкову и её супруга, а также на продавца-кассира Людмилу Вяткинy. Они нанесли им множественные удары и похитили из кассы более 71 тысячи рублей, после чего скрылись, но были задeржаны по горячим следам. Вяткина в результате скончалась, Пашкова и её муж Сергей госпитaлизированы.

Ранее сообщалось, что задержаны четверо подозреваемых в разбое и убийстве. Все они граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 24 лет. Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов назвал участников нападения «позором нации». которые достойны максимального наказания.