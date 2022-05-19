«Пятёрочка» помогла восстановить лес в Санкт-Петербурге

Фото Пресс-служба «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятёрочка» приняла участие в восстановлении леса в Санкт-Петербурге. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе компании.

Команда волонтеров, среди которых 15 сотрудников «Пятёрочки», высадила сеянцы на территории заказника в Петродворцовом районе города. Часть особо ценных сосновых лесов, ельников, смешанных и лиственных лесов в лесопарке «Шунгеровский» была вытоптана и нуждалась в восстановлении и обновлении.

Всего в рамках акции «Восстановим наши леса вместе!» «Пятёрочка» помогла высадить более 2500 сеянцев сосен и елей, а также установить ограждения для посадок, информационные таблички и стенды на территории Государственного природного заказника «Шунгеровский».

Отмечается, что новые породы деревьев были куплены на деньги, вырученные в ходе акции в магазинах «Пятёрочка». Весь март с каждой проданной упаковки кофе, участвовавшей в акции, перечислялся 1 рубль на восстановление хвойных лесов. Акция была организована при поддержке Благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство».

«Забота об экологии является неотъемлемой частью стратегии развития „Пятёрочки“. Именно поэтому мы придаём такое значение подобным инициативам и всегда с воодушевлением поддерживаем их. Помимо этого, такие акции находят широкий отклик и среди наших сотрудников, они с удовольствием присоединяются к их реализации. Это в большой мере способствует развитию корпоративного волонтёрства, которому мы тоже уделяем большое внимание. Шунгеровский лесопарк имеет огромное значение для Санкт-Петербурга с точки зрения экологии, а его текущее состояние требовало ряда шагов по сохранению и обновлению этого природного богатства», — заявила директор департамента по управлению персоналом макрорегиона «Северо-Запад» торговой сети «Пятёрочка» Ульяна Бурцева.